COVID-19 : souplesse à venir au niveau des rassemblements

Le trio habituel formé du premier ministre du Québec, François Legault, de la ministre de la Santé et des services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda, avaient de bonnes nouvelles à annoncer en ce lundi 18 mai, Journée nationale des patriotes.

M. Legault a qualifié de recherche prometteuse celle faite par le Dr Trépanier de l’Institut de cardiologie de Montréal pour un traitement contre la COVID-19. Un nombre important de personnes qui ont été testées positives au coronavirus se sont inscrits.

« Les gens qui font l’étude sont très optimistes. Je serais fier si le premier médicament était fait au Québec », a souligné le premier ministre.

Il est toujours possible de s’inscrire à l’étude via le www.colcorona.net. Il n’est pas nécessaire de devoir se déplacer pour participer à la recherche.

Souplesse

M. Legault et M. Arruda ont laissé entendre qu’il y a du travail qui se fait pour donner une souplesse aux Québécois au niveau des rassemblements.

« On fait des analyses pour trouver des façons de faire avec un minimum d’impacts possibles et donner une souplesse », ont-ils mentionné.

Les directives de la distanciation physique et du lavage des mains s’appliqueront. Le port du masque est également fortement recommandé.

« On va jauger avec nos experts, mais on ne peut pas revenir comme avant », a fait savoir M. Arruda. Des indications plus claires sur les rassemblements possibles sont attendues prochainement.

Le directeur national de la Santé publique a également mentionné que le gouvernement travaille pour offrir des alternatives aux adolescents, « au-delà du virtuel ».

De son côté, le premier ministre a soutenu qu’il allait « tout faire pour que les écoles soient rouvertes en septembre. »

Reprise des chirurgies

Les chirurgies électives reprendront graduellement au Québec en fonction des régions, c’est ce qu’a indiqué la ministre de la Santé et des services sociaux.

« On va prioriser avec risques et diligence les opérations et les faire dans les meilleurs délais », a mentionné Mme McCann.

La situation ira bon train dans les zones froides et « ça va tendre vers le 100 % ».

En raison de la pandémie, le nombre de chirurgies qui ont été reportées est estimé à 68 000.