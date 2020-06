La pandémie a raison de la saison 2020 du Jardin des glaciers, qui gardera ses portes closes pour éviter des pertes financières, lui dont plus de 90 % de la clientèle provient de l’extérieur de la région.

« On ne veut plus ouvrir à perte », explique Patrick Pelletier, avec une pensée pour les premières années d’existence de l’attraction touristique phare dans la Manicouagan, en activité depuis 12 ans. Le directeur général de la Corporation plein air Manicouagan, qui gère le Jardin des glaciers et le centre de ski du mont Ti-Basse, affirme que tout est fait pour ne plus « couler » de l’argent.

La crise sanitaire a entraîné une succession d’annulations. « Toutes mes lignes de croisière ont annulé, tous mes grossistes, mes tours opérateurs ont annulé. »

La mise sur pause du secteur touristique au printemps a aussi empêché le Jardin des glaciers de tenir ses activités de promotion pour attirer des visiteurs.

« Tout était tellement flou à un moment donné. Les directives ont été tellement longues à rentrer du gouvernement. On ouvre, on n’ouvre pas, on n’a pas eu le choix de prendre notre décision, même si ce n’est pas une décision facile », commente, pour sa part, la présidente de la Corporation plein air Manicouagan, Viviane Richard.

Quant au lancement d’une campagne de charme en plein mois de juin, c’est « un peu trop tard », selon Patrick Pelletier. Il dit cependant comprendre que des attractions extérieures comme le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes ou Attitude Nordique à Baie-Comeau décident de foncer. « On sait que le tourisme d’aventure et de plein air va frapper fort. Mais nous, on est un musée intérieur », rappelle-t-il, en soulignant au passage les contraintes liées à la distanciation physique.

Il y aussi le fait que sur le plan de la technique, le spectacle multimédia présenté dans l’ancienne église Saint-Georges n’était pas mûr pour une reprise. « C’est de la préparation qu’on aurait dû faire en avril et en mai », précise le directeur général.

L’emphase ailleurs

Dans les prochains mois, l’équipe du Jardin des glaciers mettra plutôt l’emphase sur les travaux de la phase 2 du nouveau concept d’exposition et d’expérience multimédia.

Débutée en 2018 et terminée en avril 2020, la phase 1 aura permis de réfléchir à « comment on peut refaire le contenu et travailler avec le contenant qu’on a ». Des investissements de 210 000 $ y ont été consentis.

L’objectif est d’inaugurer la nouvelle mouture à temps pour la saison 2021, bien que le délai soit court. Ses grandes lignes doivent faire l’objet d’une présentation publique incessamment, mais on sait déjà qu’il mettra l’accent sur l’occupation du territoire et les changements climatiques, et, dans une moindre mesure, sur la glaciologie.

L’investissement requis sera dans les sept chiffres. La présidente de la Corporation plein air Manicouagan se croise les doigts pour le financement du projet. Elle croit que les mesures d’aide gouvernementales découlant de la pandémie pourraient apporter de l’eau au moulin. « On est dans le bon timing », indique-t-elle, en notant que Développement économique Canada doit annoncer, cet automne, de nouveaux montants disponibles pour des projets de relance.