Le masque sera obligatoire dès le 13 juillet dans les transports en commun

À partir du 13 juillet, les masques seront obligatoires dans les transports en commun pour les personnes qui sont âgés de 12 ans et plus.

L’entrée sera interdite aux gens qui n’en ont pas. «Nous laisserons une période de transition de deux semaines avant d’interdire les gens d’entrer dans les transports en commun, a soutenu le premier ministre du Québec, François Legault. Il sera obligatoire le 27 juillet. C’est une question de respect. Le masque c’est pour protéger les autres personnes. Pour les enfants 2 à 11 ans le masque sera fortement recommandé. »

Des masques ont déjà été distribués pour les transports en commun. « Plus on ouvre les commerces, plus il y a du monde dans les transports en commun, a ajouté M. Legault. On est rendu à une nouvelle étape. C’est normal que les consignes évoluent en fonction du contexte. »

Les masques ne seront pas distribués gratuitement. Les usagers des transports en commun devront s’en procurer un. Aucune amende n’est prévue.

Pour les commerces et les lieux publics, le masque demeure fortement recommandé. «C’est important de prendre nos précautions si on ne veut pas se retrouver comme certains États aux États-Unis. Quand on porte un masque on n’est pas peureux on est respectueux. »

François Legault a remercié les Québécois qui se sont montrés plus prudents. « Depuis le début de la crise, les Québécois ont été extraordinaires. Quand on regarde les 60 états en Amérique du Nord, les Québécois sont ceux qui ont le plus suivi les consignes. Il faut continuer à respecter les mesures pour éviter de se retrouver comme les Américains », qui dans certains états doivent être confinés à nouveau en raison de la hausse des cas de COVID-19.