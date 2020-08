C’est quoi au juste l’achat local?

Saviez-vous qu’il n’existe aucune définition formelle de l’achat local ni de l’achat solidaire d’ailleurs? En fait, il y a une multitude de définitions pour ces concepts et c’est souvent très personnel à chacun.

Par exemple, pour une personne ce sera la distance parcourue qui déterminera si c’est un produit local ou non, pour une autre ce sera le fait que l’argent demeure en grande majorité dans sa région qui facilitera sa décision d’acheter localement, pour certains le fait qu’un produit soit fabriqué et manufacturé près de chez eux deviendra la norme locale.

Aussi, comme c’est facile de s’y perde, nous avons décidé de créer notre propre définition de l’achat local et solidaire en Manicouagan en regard de quatre grands principes de base qui nous semblaient les plus porteurs pour la Manicouagan, soit la proximité, la création d’emplois, l’essor économique et la création d’un milieu de vie dynamique!

Principe 1 : La proximité

Un commerce qui est installé dans l’une ou l’autre des localités de notre MRC est une entreprise qui génère des retombées locales, et ce, que son siège social soit ou non sur le territoire de la Manicouagan. La proximité est donc un facteur clé du mouvement Investissez Manic!

Principe 2 : La création d’emplois

Qui dit proximité dit aussi des emplois ici. Soutenir un commerce de proximité, c’est plus souvent qu’autrement faire affaire avec une entreprise où les visages sont familiers. Une entreprise qui fait travailler ton frère, ta fille, ton voisin!

Principe 3 : L’essor économique

On ne peut définir l’achat local et solidaire sans mettre en lumière l’importance économique des entreprises de la Manicouagan. Chaque achat effectué ici est un achat qui a des retombées directes chez nous! C’est donc un achat responsable qui permet un essor économique dans notre MRC.

Principe 4 : La création d’un milieu de vie dynamique

En achetant local et en étant solidaires envers les entreprises de chez nous, on a un impact sur la qualité, le dynamisme et la vitalité de notre milieu de vie. Essayez seulement d’imaginer ce que serait notre beau territoire sans restaurant, sans café, sans dépanneur ? Nos commerces locaux donnent une couleur à nos villes et villages et font de la Manicouagan un endroit où il fait bon vivre!

Donc, en partant de ces quatre grands principes, on pourrait définir ainsi l’achat local et solidaire pour la Manicouagan : Acheter local, c’est acheter solidairement et de façon responsable dans des commerces et entreprises qui sont situés dans notre MRC, qui embauchent des gens d’ici, qui ont des retombées économiques directes dans notre Manicouagan et qui dynamisent notre milieu de vie.

Bref, Investissez Manic, c’est une façon pour chacun d’entre nous d’avoir une influence positive sur notre économie locale, notre région et notre collectivité!