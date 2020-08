Incendie sur la route Maritime : la cause humaine envisagée

L’incendie qui a ravagé le bâtiment abandonné de l’ancien dépôt pétrolier de la compagnie Shell à Baie-Comeau vendredi soir aurait vraisemblablement été allumé par une main humaine, selon les premières constatations.

« Pour l’instant, la cause est indéterminée, mais on suppose que ç’a pu être allumé par des jeunes qui seraient entrés sur le site », a soutenu le directeur du service incendie de la Ville de Baie-Comeau, Alain Miville. « On avait pourtant avisé à plusieurs reprises le propriétaire du bâtiment de le placarder. »

Selon les données du greffe de la Ville de Baie-Comeau, le bâtiment était propriété de Canure Limited Partnership, une entreprise basée à Halifax

D’après M. Miville, les pompiers ont reçu l’appel les informant de l’incendie à 19 h 04 vendredi. À leur arrivée sur les lieux sept minutes plus tard, les flammes sortaient déjà de la toiture. Ils se sont donc assurés de sécuriser les lieux, notamment pour s’assurer que le brasier n’enflamme pas le secteur boisé situé tout juste derrière.

Le bâtiment principal et un autre qui se trouvait derrière sont des pertes totales. L’intensité du brasier a aussi donné chaud au cap de pierre qui se trouve derrière, complètement noirci.