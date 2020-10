Deux premiers feux sonores installés sur le boulevard La Salle à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau a inauguré, jeudi, deux premiers feux sonores dans le secteur Marquette. Installés sur le boulevard La Salle à la hauteur des Galeries Baie-Comeau et de la rue Bégin, ils permettent aux personnes malvoyantes de traverser en toute sécurité vers le nord ou le sud.

L’Association des personnes avec difficultés visuelles de la Côte-Nord et ses membres, dont quelques-uns étaient sur place pour l’inauguration, se réjouissent évidemment de cet avancement. « Ça fait plusieurs années qu’on a des demandes à cet effet là. C’est sûr que la sécurité de nos membres est en jeu quand ils essaient de traverser et qu’il n’y a aucun feu sonore », a souligné Sylvie Girard, coordonnatrice de l’organisme qui compte 80 membres, la plupart des résidents de la Manicouagan.

Le choix des emplacements est stratégique, en ce sens qu’il s’agit d’endroits empruntés régulièrement par des membres de l’association. Dans le secteur Mingan, trois feux sonores sont en place le long du boulevard Laflèche depuis quelques années déjà.

Cynthia McCluskey Vaillancourt fait partie des gens pour qui les nouveaux feux sonores feront une grande différence. « Je suis vraiment contente. Je reste en arrière dans le parc (de maisons mobiles) et j’utilise régulièrement ces deux lumières-là, puis je ne me sentais vraiment pas sécuritaire, maintenant je le suis. »

Elle a raconté que pour se rendre à ses rendez-vous en physiothérapie, elle devait auparavant prendre l’autobus, même si elle reste à deux minutes.

Également atteinte d’un problème de cécité, Caroline Harrisson avait également le sourire aux lèvres jeudi. Comme elle habite non loin du boulevard La Salle, elle pourra dorénavant traverser en toute sécurité pour se rendre aux Galeries Baie-Comeau en empruntant les deux nouveaux feux sonores, a-t-elle témoigné.

Promesse tenue

Dès le début de son mandat, le maire Yves Montigny dit avoir été interpellé par des citoyens au sujet de la nécessité d’améliorer la sécurité des personnes malvoyantes lors de la traversée du boulevard La Salle. D’ailleurs, lors d’un souper dans le noir organisé par l’association en février 2019, il s’était engagé à répondre à la demande.

« C’est un investissement qui est important, pas tant au niveau financement parce que c’est autour de 5 000 $ pour les deux avec l’installation, mais c’est un investissement vraiment important pour des personnes qui ont des limitations visuelles », a-t-il affirmé, en ajoutant que ça fera une grande différence dans la sécurité.

« On prévoit le faire dans d’autres intersections et on va y aller graduellement dans les années à venir », a-t-il promis, en assurant que le choix des emplacements s’effectuera en concertation avec l’association.