Hausse minime du compte de taxes à Godbout

Le compte de taxes des contribuables de Godbout devrait augmenter entre 15 et 30 $ en 2021 en raison des coûts légèrement plus élevés pour la collecte et le traitement des matières résiduelles.

Le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires le 21 décembre. Elles prévoient un gel des taux de taxes.

Du côté de la taxe foncière pour le secteur résidentiel, le taux restera au beau fixe à 1,99 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. Du côté des immeubles non résidentiels, il demeurera à 2,99 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

Après avoir baissé ces trois dernières années, la quote-part de la municipalité pour les matières résiduelles augmentera de 15 % en 2021 pour se fixer à quelque 36 000 $. « On a un peu moins récupéré, donc ç’a fait augmenter le prix du tonnage », explique le maire Jean-Yves Bouffard.

À titre d’exemple, en 2020, le budget réservé aux matières résiduelles était passé de 44 260 $ à 30 660 $.

Godbout prévoit dépenser 751 841 $ au cours de la prochaine année. Il s’agit d’une hausse de 10 200 $.