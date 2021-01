Un mois de décembre d’une grande douceur

La grande douceur a marqué la météo du mois de décembre dans la Manicouagan avec un mercure moyen de -4,9 degrés Celsius alors que la normale se situe à -9,3.

En météorologie, un tel écart de 4,4 degrés par rapport à la normale, c’est majeur. « C’est ce qu’on a ressenti à la grandeur de la province, un mois de décembre en douceur », souligne Dominic Martel, météorologue chez Environnement Canada.

Côté précipitations, la station météo automatisée de l’aéroport de Baie-Comeau a enregistré 64 centimètres de neige, contre une normale de 73. En équivalent neige et pluie confondues, la Manicouagan a reçu des précipitations de 79 millimètres (mm), comparativement à une normale de 78.

Il faut dire que les journées des 24 et 25 décembre ont été très pluvieuses, comme partout au Québec. En l’espace de 36 heures, pas moins de 54 mm de pluies sont tombés. « On envoie un avertissement quand on prévoit 25 mm en 24 h », précise le météorologue pour faire réaliser l’ampleur des précipitations liquides qui ont été reçues.