L’école Tecnic amorce sa transition vers les véhicules électriques

Les élèves de l’école de conduite Tecnic de Baie-Comeau peuvent désormais effectuer une partie de leur apprentissage au volant d’un véhicule électrique, grâce au projet pilote e-roule du ministère des Transports.

L’entreprise du boulevard Laflèche est la seule de la Côte-Nord à avoir été sélectionnée dans le cadre du projet auquel participent 30 écoles de conduite au Québec.

Depuis la fin novembre, la flotte de l’école Tecnic comprend deux véhicules électriques et deux autres à essence. Et s’il n’en tient qu’à sa propriétaire, Marie-Ève Joncas, les deux véhicules à essence céderont le pas à des modèles électriques d’ici quelques années.

« C’est un projet pilote. Ça faisait peut-être un an ou deux qu’on en entendait parler que ça se mettait en place », explique Mme Joncas. Un appel de candidatures a été lancé à l’été 2020. L’école Tecnic de Baie-Comeau fait partie de la centaine d’autres à y avoir répondu.

L’objectif du projet e-roule, soutenu financièrement par Québec, est de sensibiliser les jeunes conducteurs à la conduite électrique tout en favoriser la transition des écoles de conduite vers les voitures 100 % électriques.

Des avantages

À la fin novembre, l’entreprise de Baie-Comeau a reçu ses deux véhicules électriques, une Nissan Leaf et une Chevrolet Bolt. « C’est une location, mais avec le projet, on a une ristourne sur le nombre d’heures qu’on utilise et le nombre d’inscriptions », poursuit Marie-Ève Joncas.

Mais il y a plus. E-roule a assumé les coûts de l’installation des deux bornes de recharge chez Tecnic. Les deux nouveaux véhicules sont aussi arrivés à Baie-Comeau entièrement équipés pour l’enseignement de la conduite et une formation en matière de véhicules électriques a été offerte aux moniteurs. « On ne fait que payer l’entretien, l’assurance et la location », précise encore Mme Joncas.

Le programme gouvernemental a permis à l’école de conduite de passer à l’action plus vite que prévu. « On y pensait d’essayer de faire le virage avec une voiture électrique, mais on attendait que nos voitures soient désuètes. On remettait toujours le projet. On y songeait pour d’ici deux à trois ans et c’est venu précipiter les choses», admet la propriétaire.

Le projet e-roule prévoit qu’au bout de deux ans, les écoles de conduite auront la possibilité de remettre les véhicules. « Mais ça me surprendrait qu’on fasse ça », souligne Mme Joncas, visiblement emballée par l’expérience. « Au niveau de la technologie, c’est hi-tech. C’est silencieux et bien qu’elles soient petites, c’est assez spacieux et confortable. »

De plus, même avec les températures plus froides de l’hiver, la charge de la batterie des véhicules a répondu aux attentes.

« Les voitures électriques, c’est un autre style de conduite et les jeunes aiment ça. La conduite est vraiment différente », laisse tomber celle qui croit que d’ici trois ans, l’ensemble de sa flotte sera électrique.

Unique au monde, le projet e-roule doit se déployer sur une période de deux ans. Pour en savoir plus, on consulte son site web.