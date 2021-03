Le Forum citoyen de Ma Ville Ma Voix réussit sa formule virtuelle

La population était invitée au Forum citoyen de Ma Ville Ma Voix afin de venir réfléchir collectivement sur l’élaboration et la concrétisation des deux initiatives retenues lors du processus de sélection, soit le Réseau nourricier et Un toit vert. L’événement, qui se tenait le 10 mars, était présenté en formule virtuelle, une première depuis 2011.

Malgré ce format virtuel imposé bien sûr en raison des mesures sanitaires, cela n’a pas empêché la participation d’une quarantaine de personnes qui sont venues partager et échanger leurs points de vue. « On a réussi à reproduire ce qu’on vit normalement dans les forums en personne », a indiqué Myriam Chênevert, conseillère principale pour MU Conseils et accompagnatrice de la démarche Ma Ville Ma Voix.

Cette année, la thématique de l’événement était l’autonomie alimentaire sur le territoire. « Il y avait un engouement pour cette thématique-là chez plusieurs personnes et plusieurs organismes », a-t-elle ajouté.

L’initiative Un toit vert, qui prévoit l’aménagement d’un toit vert sur le toit de l’Unité Domrémy sur le boulevard La Salle, prévoit des actions de natures éducatives. « Dans le cas du toit vert, ça pourrait être des ateliers offerts soit à la clientèle de l’unité ou à la population en général », souligne Mme Chênevert.

Pour ce projet, le forum a permis d’élaborer sur les enjeux d’aménagement, les enjeux d’accessibilité au grand public, la mobilisation de la population, et le recrutement et l’organisation des bénévoles.

Quant à lui, le projet de Réseau nourricier consisterait à offrir à la population un jardin communautaire dans le secteur Marquette. Les discussions sur le sujet ont porté, avant tout, sur l’emplacement du jardin. « Les gens étaient d’accord pour dire qu’il faudrait viser la proximité d’endroits déjà bien fréquentés par des familles, comme une école, un CPE, un parc. Une vie doit s’installer autour du jardin », a fait savoir la conseillère.

Les participants ont exprimé leurs satisfactions face au déroulement de l’activité. « Les gens nous ont dit qu’ils ont retrouvé l’esprit dynamique des échanges que les anciens forums permettaient et les gens ont travaillé en sous-groupe avec des facilitateurs présents dans chacune des salles virtuelles. Je pense que ç’a fait du bien à tout le monde de se rassembler, même si c’était virtuellement », admet l’accompagnatrice de la démarche.

Selon elle, cette formule était possiblement facilitante pour certaines familles. « Habituellement, on offrait toujours le service de garde. Mais de pouvoir rester à la maison avec les enfants tout en participant au forum, je crois que ça a enlevé une couche de logistique pour certaines familles. »

La prochaine étape de la démarche citoyenne sera de former les comités de scénario de faisabilité pour les deux projets. D’ailleurs, les citoyens sont invités à prendre part à ces comités.