St-Georges Électrique ferme ses portes

Un commerce avec une longue histoire fermera bientôt ses portes sur la rue De Puyjalon. À partir du 3 septembre, St-Georges Électrique mettra fin à ses activités, à quelques mois d’atteindre ses 50 ans d’histoire.

La direction de l’entreprise a décliné la demande d’entrevue du Manic, mais dans une missive expédiée au journal, on indique simplement que le commerce de réparations d’électroménagers « n’est plus en mesure de continuer ses activités et se voit contraint de fermer définitivement ses portes le 3 septembre ». La même note est affichée sur la porte d’entrée du commerce.

En posant ce geste, St-Georges Électrique est donc officiellement à vendre, ce qui comprend « une bâtisse située au centre-ville Le Plateau, des véhicules de services, un grand inventaire de pièces de remplacement et une très grande clientèle établie ».

C’est un ensemble de raisons qui ont conduit les propriétaires à prendre cette décision, mais la rareté de la main-d’œuvre n’y est pas étrangère.

Outre sa clientèle, l’entreprise remercie l’apport de ses employés au fil de ces 49 ans d’opération, tout comme ses partenaires, « qui ont cru en notre savoir et notre expertise ».