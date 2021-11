Le Drakkar débute son voyage en Outaouais avec une défaite en prolongation

Le Drakkar a amorcé vendredi soir son voyage de deux matchs en moins de 24 h en Outaouais par une défaite de 5-4 en tirs de barrage aux mains des Olympiques de Gatineau, qu’ils affrontaient pour la première fois cette saison, au nouveau Centre Slush Puppie.

Dix minutes après le début la première période, Evgenii Kashnikov des Olympiques est entré dans le territoire du Drakkar et tenté de déjouer Olivier Adam, mais c’est Cole Cormier qui a mis la rondelle au fond du filet et inscrit le premier but de la partie. Mentionnons qu’au moment du but, Adam était sorti de son demi-cercle et des joueurs des deux équipes étaient autour de lui.

Avec moins de trois minutes à faire au premier engagement, Will Chisholm a déjoué Adam entre les jambières pour enfiler son premier but de la saison et donner une priorité de deux buts aux Olympiques.

Un peu plus d’une minute trente plus tard, le Drakkar réduit l’écart grâce à Andrew Belchamber, natif de Gatineau, qui a fait dévier le lancer de la pointe provenant d’Anthony Lavoie pour déjouer Rémi Poirier.

Avec moins de six minutes d’écoulées en deuxième période, l’équipe nord-côtière égalise la marque par l’entremise de Benjamin Corbeil qui a déjoué Poirier à l’aide d’un tir du revers dans la lucarne.

Avec moins de dix minutes à faire au deuxième engament, les Olympiques reprennent les devant grâce à un but en avantage numérique, soit le deuxième filet du match de Cole Cormier, qui a déjoué Adam dans le haut du filet. Sur le jeu, Tristan Luneau obtient sa deuxième passe de la partie.

Moins d’une minute plus tard, le Drakkar recréé l’égalité à l’aide du deuxième but de la partie de Benjamin Corbeil, qui a déjoué Poirier. Sur la séquence, Anthony Lavoie inscrit une deuxième mention d’aide dans le match.

À quatre secondes de la fin de la deuxième période, le Drakkar marque un quatrième but et prend les devant pour la première fois du match grâce au vétéran Benjamin Corbeil, qui a marqué son troisième de la partie à l’aide d’un tir papillon.

Les Olympiques créé l’égalité avec moins de sept minutes d’écoulées au troisième engagement par l’entremise de Mathieu Bizier qui a déjoué Adam. Sur le jeu, Antonin Verreault obtient sa deuxième passe du match.

Tristan Luneau a inscrit le but décisif en tirs de barrage et déjoué Olivier Adam pour procurer la victoire aux Olympiques.

Pendant ce match, le Drakkar a n’a pas marqué de but en quatre occasions en avantage numérique, alors que les Olympiques ont marqué sur le seul qu’ils ont eu.

De plus, Baie-Comeau a fait un total de 29 lancers dans cette partie, tandis que Gatineau en a effectué 46.

Le prochain match de l’équipe nord-côtière a lieu ce samedi 6 novembre, à 16 h, face à ces mêmes Olympiques de Gatineau.