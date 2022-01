« Le projet auquel Baie-Comeau rêve depuis longtemps »

« Des investissements en milliards de dollars, c’est majeur. C’est le projet auquel la Ville de Baie-Comeau rêve depuis longtemps. On ne veut pas manquer notre coup. »

Le maire Yves Montigny est fébrile lorsqu’il parle de la possibilité que l’entreprise QScale choisisse Baie-Comeau pour construire son troisième campus de traitement de données au Québec, qu’il illustre « comme un campus avec de petits pavillons qui se multiplient ». Selon lui, globalement, les investissements pourraient osciller entre 2 et 4 milliards de dollars.

« On en travaille plusieurs, des projets, mais lui, en investissements, c’est un projet comparable à si on avait une aluminerie plus grosse qu’Alcoa », se plaît-il à noter, avant d’insister sur les bénéfices incroyables qu’il représenterait pour la vitalité économique de la Manicouagan et les coffres de la Ville.

« Nous autres, on ne lâchera pas, peu importe le choix de l’entreprise », indique cependant le maire. Si jamais QScale opte pour une autre ville, le travail de préparation de la Ville dans ce dossier ne serait pas perdu pour autant et serait éventuellement utile dans d’autres projets. « Les centres de données, les centres de calculs, on en a vraiment besoin. Je le dis depuis 2018. »

1000 MW disponibles

L’élu répète pour énième fois son message sur les atouts de Baie-Comeau pour des projets de centre de traitement de données. « La région de l’énergie, c’est Baie-Comeau. Il y a de l’énergie disponible, on a les terrains, on a le climat. »

Selon lui, 1000 mégawatts (MW) d’énergie sont disponibles dans la Manicouagan. La possibilité de brancher les installations de QScale au réseau électrique d’Hydro-Québec, à partir du poste Hauterive ou du poste Laflèche, et le coût inhérent seront déterminants dans le choix de l’entreprise.

« Hydro-Québec doit tout faire pour être capable de vendre des mégawatts à cette entreprise-là. C’est de l’argent qui ne rentre pas dans les poches des Québécois », poursuit M. Montigny, en référence à la puissance disponible. La Ville travaille aussi avec la société d’État dans ce dossier.

Un terrain situé dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier a été présenté aux gens de l’entreprise lors de leur visite à la fin de l’automne. Le futur parc technologique projeté entre les deux secteurs, à proximité du CLSC, est une autre option.

L’expertise développée en matière de récupération de chaleur et de serres grâce au Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale est un autre des atouts de sa ville, affirme aussi M. Montigny. L’économie circulaire est très importante pour QScale, qui mise sur des projets de récupération d’énergie.

Convaincu que le projet de QScale « est un beau match pour Baie-Comeau », le maire explique que la Ville franchira d’autres étapes dans les prochaines semaines pour peaufiner son dossier auprès de l’entreprise. « On a des devoirs à faire en janvier, une série de réponses importantes (à donner) », conclut M. Montigny.