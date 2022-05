Le président de l’UMQ en tournée à Baie-Comeau

Daniel Côté, président de l’Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé, s’est arrêté à Baie-Comeau, mardi, dans le cadre d’une tournée du Québec. On l’aperçoit au côté d’Yves Montigny, maire de Baie-Comeau.

Le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, Daniel Côte, s’est arrêté à Baie-Comeau, mardi, en marge d’une tournée du Québec destinée à saisir les enjeux du monde municipal de façon à étoffer une liste de revendications en prévision des élections provinciales du 3 octobre.

Placée sur le thème Municipal d’abord, cette tournée amorcée chez lui à Gaspé, avant de fouler le sol de la Manicouagan, permettra au président de s’arrêter dans 25 villes et 17 régions du Québec.

« Les municipalités, on est les gouvernements de proximité. On est les gouvernements de la vie de tous les jours de M. et Mme Tout-le-Monde », a rappelé M. Côté lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel de ville en compagnie du maire Yves Montigny.

L’UMQ table sur quatre grands thèmes, en l’occurrence les finances et la fiscalité, l’habitation et le logement, l’aménagement du territoire et les infrastructures ainsi que le développement régional. « Quand j’aurai terminé cette tournée-là, les différentes formations politiques québécoises vont être invitées à se positionner sur les priorités du milieu municipal », a prévenu Daniel Côté.

Selon lui, cette démarche est importante puisque c’est avec le parti qui formera le prochain gouvernement que sera négocié le nouveau pacte fiscal, soit la relation financière liant Québec aux municipalités. Des municipalités à qui il tarde d’avoir pleinement les moyens d’assumer les nombreuses responsabilités qui leur incombent.

La tournée permet aussi de cerner les particularités de chaque coin du Québec. « Ici, sur la Côte-Nord, c’est clair qu’on va parler d’énergie, qu’on va parler de mines, qu’on va parler de transport régional et on va parler aussi beaucoup de forêt, qui est l’une des priorités de la région », a reconnu le président Côté.

Secteur forestier

Président du comité de la forêt au sein de l’UMQ, le maire Yves Montigny a présenté les grandes lignes de la feuille de route pour l’aménagement durable de la forêt qui fera partie des revendications municipales lors de la campagne électorale de l’automne.

« Ce qui est beau avec la forêt, c’est que ça se jardine comme notre jardin, souvent ça se jardine comme de la rhubarbe. Évidemment, on la récolte, mais la beauté, c’est que ça repousse. Il faut juste s’assurer d’entretenir notre jardin pour l’avoir pour longtemps », a d’abord illustré M. Montigny.

Ce dernier a reconnu que la crise des deux dernières années a laissé des impacts majeurs sur le secteur forestier, mais il a ajouté qu’aujourd’hui, il faut regarder vers l’avenir par l’entremise d’une stratégie de revitalisation. Et cet avenir passe par trois grands thèmes : la biomasse et l’énergie, la sylviculture et l’aménagement forestier ainsi que l’industrie et l’économie.

Au programme

À Baie-Comeau, le président de l’UMQ doit échanger avec des élus municipaux en fin de journée.

Il a aussi deux visites à son horaire, celles de Lefebvre Industri-Al, récipiendaire aux Mercuriades 2022 de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et de la Société du port ferroviaire de Baie-Comeau.

Demain matin, il s’envolera vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean.