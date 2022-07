Embardée mortelle : la police dévoile l’identité de la victime

La Sûreté du Québec a dévoilé, dimanche, l’identité de la victime de l’embardée survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Schefferville. Il s’agit de Cilcillia Quischappio, 35 ans, de la région de Sept-Îles.

On se souviendra que pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur du véhicule dans lequel la dame prenait place a fait une sortie de route sur la rue de la Mine vers 1 h.

L’homme a été blessé grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie. Un prélèvement sanguin a été effectué. L’alcool et la vitesse pourraient être en cause. L’enquête se poursuit.