La gagnante voulait la Côte-Nord au grand complet, pas seulement un forfait

Jacques Landry et Johane Girouard, gagnants du concours Coups de cœur – séjour sur la Côte-Nord, n’ont que de bons mots pour la région, à la fin de leur périple de trois semaines.

La gagnante du concours Coups de cœur – séjour sur la Côte-Nord, organisé l’été passé par Tourisme Côte-Nord, ne s’est pas contenté du prix, soit un séjour à Unamen Shipu en Basse-Côte-Nord, elle a visité la région dans toute sa longueur. C’est après un périple de trois semaines que Le Manic l’a rencontré.



L’an passé, Tourisme Côte-Nord lançait ce concours, qui s’adressait aux touristes de passage dans la région, les invitant à envoyer la photo d’un endroit qu’ils avaient aimé. Le prix consistait en un séjour à Unamen Shipu, en juillet de cette année, afin de vivre une immersion au cœur de la culture innue.



C’est Johane Girouard, de St-Côme dans Lanaudière, qui fut la grande gagnante. Cependant, plutôt que de se rendre directement dans la communauté innue pour y savourer son prix, son conjoint et elle, Jacques Landry, proposèrent de s’y rendre par leur propre moyen afin d’allonger leur périple touristique.



« Nous avons tellement aimé notre séjour l’an passé, que Jacques et moi avons demandé aux organisateurs si nous pouvions remplacer le transport en avion par un forfait routier. Nous voulions prendre le temps de visiter toute la région à bord de notre véhicule. Et ils ont dit oui! » nous raconte Mme Girouard dans un éclat de rire.



Parti le 7 juillet de St-Côme, le couple de retraités s’est arrêté partout le long du chemin afin de visiter la moindre attraction, et goûter les saveurs du terroir. Ils se disent émerveillés par l’accueil des gens et surtout, par la compétence des kiosques d’informations et des guides sur les sites.



« Nous sommes tombés sur des guides de tous les âges, et à chaque fois j’étais étonné de voir à quel point ils connaissent leur affaire! Autant les jeunes que les plus vieux, ils savaient tout ce qu’il y avait à savoir », confie M. Landry.



Séjour à Unamen Shipu



Les deux aventuriers ont passé quatre jours en immersion innue, et l’expérience a été totale : visites des communautés de la Basse-Côte-Nord, de la Maison de la culture, des musées, des églises et bien plus encore.



« Ce que j’ai aimé, c’est que nous avons fait partie de la communauté. Nous étions seuls avec eux. Ils nous ont fait de la banique, nous avons mangé du saumon et des gros homards. Nous avons dormi sur des plateformes au bord de la mer. Nous avons fait la vaisselle avec eux et Jacques a même peinturé une des plateformes. C’était extraordinaire! » énumère Johane Girouard.



Le couple se dit enchanté par tout ce qu’il a vu dans la région et la liste de leurs coups de cœur n’en finit plus. Sans oublier le soutien extraordinaire qu’ils disent avoir reçu de Josy Ann Dufour de Tourisme Côte-Nord et d’Andrew Germain de Tourisme autochtone Québec.



Enfin, ils ont deux mots pour résumer leur séjour : paradis et à refaire.

« À chaque jour on se disait : on a fait de belles activités, on a rencontré des gens sympathiques, la température est idéale… que demander de plus! » conclut M. Landry.