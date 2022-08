Maîtriser l’art culinaire depuis 30 ans

Baie-Comeau. Ville qui a connu les boîtes à chansons, les gros projets hydroélectriques, les hauts et les bas de l’industrie du bois et de l’aluminium, plusieurs événements sportifs et culturels majeurs, une fusion forcée pour ensuite faire plus de place à la collaboration et au rayonnement de sa beauté naturelle faite de plages, de forêts et de rivières. La ville fourmille aujourd’hui de jeunes artistes, d’entrepreneurs créatifs, engagés et proactifs ouvrant la porte à de bien belles découvertes pour les visiteurs.

La Cache d’Amélie

La Cache d’Amélie est l’une des meilleures tables sur la Côte-Nord. Le couple propriétaire, Lynn Harvey et Glenn Forbes, travaille depuis plus de 25 ans dans cet ancien presbytère de l’église Saint-Amélie. Lyne est responsable de la salle à manger et de la très convoitée cave à vins, composée de plus de 3000 bouteilles choisies avec soin. Glenn confectionne le menu, cuisiné à partir d’une solide expertise développée au fil des ans notamment aux côtés de

Jean-Paul Grappe, pionnier de la gastronomie québécoise.

Lynn Harvey

Lynn est native de Baie-Comeau. Après ses études en administration, elle souhaitait revenir dans la région et reprendre le commerce de son père. Le projet tombe à l’eau lorsqu’elle rencontre Glenn. Un coup de foudre la fait plonger dans le milieu de la restauration à Québec. C’est en visitant le presbytère de l’église Saint-Amélie, qui était à vendre, que les tourtereaux décident de s’établir à Baie-Comeau. Au fil des ans, le couple a donné des cours de cuisine et de sommellerie. La pénurie de main-d’œuvre a freiné le développement de ces activités forts appréciés de la clientèle. Lynn et Glenn se sont davantage concentrés sur la cuisine et le service, au grand bonheur des convives.

Quelques plats cuisinés par le chef Glenn Forbes.

Les plats sont inspirés de la cuisine traditionnelle française avec une touche de saveurs locales; bouquets aux crevettes nordiques et avocats aux agrumes, tartare de bison à la bière Walker, mignon de cerf aux baies de camerise de la Manicouagan, médaillon de boeuf au bleu gorgonzola, crème brûlée au chocolat ivoire à l’arôme d’orangé, tarte au chocolat au parfum de gingembre, etc. Les portions sont généreuses, les mets concoctés avec finesse et les produits sont frais. Le choix du vin est savamment sélectionné par Lynn qui possède un sens de l’écoute hors pair.



La salle à manger.

Le lieu rassemble des meubles anciens et des toiles de divers artistes qui donnent beaucoup de personnalité à chaque pièce qui laisse place à une ambiance familiale lors de grandes occasions. Il y a une bienveillance et un rapport très humain qui s’entremêlent avec le professionnalisme de l’équipe au service. Le restaurant abrite d’ailleurs beaucoup de souvenirs festifs, d’occasions spéciales et d’événements heureux. Lynn est encore aujourd’hui très touchée que les gens viennent à son restaurant pour souligner les événements marquants de leur vie. Malgré toute l’expertise développée avec les années, la Baie-Comoise demeure humble et magnifiquement engagée. Elle aime les gens, elle aime son métier. Elle sait le transmettre avec candeur, rigueur et passion.

Quand la nature guide les passions

Victor Hamel.

Victor Hamel s’est procuré son premier zodiac à l’âge de 18 ans. Dès lors, il réalise son rêve de devenir plongeur. Il fonde le Club de plongée sous-marine Les loups marins. Il organise des excursions un peu partout sur la Côte-Nord.

En 2001, Victor décide de partir en expédition jusqu’à Goose Bay pour rejoindre le Groenland, Terre-Neuve et revenir par l’île d’Anticosti. C’est en revenant de cette riche expérience que Victor crée l’entreprise Les Expéditions Pirsuq. Pirsuq veut dire tempête de vent. Un phénomène que les Nord-Côtiers connaissent bien, été comme hiver. Ayant plongé dans les eaux de plusieurs pays à travers le monde tels que la Thaïlande, la Chine, l’Espagne, la France et la Grèce, Victor a toujours été fasciné par l’univers marin. Sa passion lui a permis entre autres de nager avec les requins et de travailler avec l’expert mondial de la plongée sous la glace Mario Cyr. Selon Victor, le fleuve Saint-Laurent n’a rien à envier aux autres fonds marins qui existent sur la terre. Il décrit sa diversité comme unique au monde. Le Saint-Laurent est en plein changement vu le réchauffement des eaux observé depuis plusieurs années. C’est ce que l’homme d’affaires explique à ses clients lors des sorties en mer qu’il effectue quotidiennement.

La baie Saint-Pancrace.

Du fleuve, il est possible d’observer les installations portuaires de la municipalité de Baie-Comeau, celles de l’aluminerie Alcoa et de l’entreprise Cargill, un des plus gros terminaux céréaliers en Amérique du Nord. Le passage dans la baie des Anglais, dans la baie du Garde à feux et dans la Baie-Saint-Pancrace permettent l’observation des mammifères et des oiseaux marins en plus d’en apprendre davantage sur l’histoire de la région.



En marge des croisières proposées, Victor Hamel offre la possibilité de découvrir des spectacles lumineux naturels issus de la bioluminescence. C’est un phénomène produit par plusieurs animaux marins qui ont la capacité de générer de la lumière dans l’eau. Une sortie toute aussi unique qu’impressionnante. Rencontrer Victor Hamel, c’est aussi ouvrir la porte sur les possibilités de découvrir le territoire par la pêche, la voile ou la pratique de la motoneige hors-piste entre Tadoussac et Blanc-Sablon. D’ailleurs, il projette de développer de l’hébergement sur un voilier dans les prochaines années. Cette diversification de l’offre touristique est précieuse.

Démocratiser le plein air

Coralie Dumais.

Étudiante à l’université, Coralie Dumais découvre le plein air lors d’un voyage dans l’Ouest canadien. Elle réalise alors qu’elle ne souhaite pas poursuivre sa carrière en enseignement. C’est à la même époque qu’elle rencontre Frédéric Fournier, riche d’une expérience dans le milieu du plein air et de l’organisation d’activités diverses. Il a travaillé entre autres au Cégep de Baie-Comeau à titre de conseiller à la vie étudiante et offre plusieurs formations.

Tristan Fauber t-Gagnon.

Ensemble, ils créent l’entreprise Attitude Nordique. Celle-ci offre des sorties plein air, de l’hébergement, en passant par n service de restauration en plus d’organiser plusieurs événements festifs chaque année. Un camp de jour a également été mis sur pied. Aujourd’hui devenu un couple, leur vie est rythmée par leur entreprise et leur équipe de travail qui compte une vingtaine de guides riches d’expériences diverses.

Un plat concocté par Frédéric qui met en valeur les viandes de la Boucherie les trois p’tits cochon à Baie-Comeau.

L’un d’entre eux, Tristan Faubert-Gagnon, a décidé de quitter son emploi à l’aluminerie Alcoa pour devenir guide. Il effectue une technique d’aménagement cynégétique et halieutique au Cégep de Baie-Comeau. Le jeune homme rêve de créer son entreprise de guide de pêche. Il travaille d’ailleurs avec Frédéric pour organiser quelques sorties de pêche en kayak. Un plat concocté par Frédéric qui met en valeur les viandes de la Boucherie les trois p’tits cochon à Baie-Comeau.



La tyrolienne, activité prisée par de nombreux adeptes de plein air.