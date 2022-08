Le Dépannage de l’Anse doit temporairement suspendre la réception de dons

L’entrepôt du Dépannage de l’Anse déborde et doit fermer le temps de trier et rapatrier le tout à leur centre de tri. Photo Dépannage de l’Anse

L’entrepôt du Dépannage de l’Anse, sur la rue Bossé à Baie-Comeau, déborde et afin de pallier à la situation, l’organisme a décidé de mettre sur pause la réception des dons de vêtements ou d’objets, à partir du 2 septembre et ce, jusqu’en janvier. La friperie demeure ouverte durant cette période.

La pandémie a obligé la friperie à se doter d’un entrepôt pour y mettre les dons qu’elle recevait en quarantaine, afin de respecter les consignes de la santé publique et il est temps pour l’organisme de trier le tout et de ramener ce qui est récupérable à son centre de tri régulier.

« Durant la fermeture de l’entrepôt, on va faire le tri des milliers de sacs de dons qui s’accumulent afin de les rapatrier à nos locaux, au sous-sol de la friperie sur la rue De Puyjalon et reprendre nos opérations comme avant la pandémie où on va récupérer, réparer, transformer, vendre et expédier les vêtements, selon la mission de l’organisme », souligne Louise Levasseur, porte-parole de l’organisme.

L’entrepôt sera ainsi libéré et cette étape fait partie du plan de réorganisation amorcé par l’organisme plus tôt cette année. La situation est également attribuable au manque de bénévoles qui, aux dires de Mme Levasseur, touche une bonne partie des organismes de la région.

Elle en profite pour faire un appel à tous ceux qui souhaitent aider les gens dans le besoin au sein de l’organisme, soit au centre de tri ou au magasin, de contacter le secrétariat au (418) 589-7881.

Le retour à la normale pour le Dépannage de l’Anse nécessite la collaboration la population. « On demande aux gens d’être compréhensifs et de garder le matériel qui nous est destiné, en attendant, ou le donner dans leur entourage. C’est un effort collectif et tous nos bénévoles mettent l’épaule à la roue pour que les vêtements dans l’entrepôt soient disponibles à la friperie le plus rapidement possible », ajoute-t-elle.

Il demeure important que les gens ne laissent pas les sacs de vêtements à l’extérieur de l’entrepôt étant donné que les intempéries peuvent abîmer les articles qui deviennent alors irrécupérables.

De nouvelles consignes pour la réception des dons seront communiquées ultérieurement par l’organisme.