Le Béluga Ultra Trail est de retour pour une troisième édition le 17 septembre

Le 17 septembre, les municipalités de Tadoussac et Sacré-Cœur accueilleront la troisième édition de la course en sentiers Béluga Ultra Trail (BUT) ainsi que les 1 000 athlètes, 100 bénévoles et 1 000 spectateurs qui viennent avec l’événement.

Pour l’occasion, les participants emprunteront, en totalité ou en partie, le sentier du Fjord qui est situé dans le parc national du Fjord-du-Saguenay et qui longe le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Les inscriptions sont déjà complètes depuis plusieurs mois, mais quelques places sont toujours disponibles pour les parcours de 5 km et 1 km (gratuit pour les enfants).

En prenant part à cet événement sportif, les athlètes posent un geste concret pour la protection du béluga du Saint-Laurent puisque l’adoption d’un second béluga sera en voie de réalisation cette année.

Tout comme lors des éditions précédentes, toutes les arrivées des courses se feront sur la plage de Tadoussac. Des entraves à la circulation sont aussi à prévoir.

La sortie et l’entrée du village seront possibles seulement par la rue des Forgerons et la circulation aura lieu en alternance sur la rue Bord-de-l’Eau entre 8 h et 18 h, entre autres.

Bénévoles recherchés

Des bénévoles sont encore recherchés par les organisateurs du BUT, notamment pour faire la circulation à Tadoussac. Les personnes intéressées à donner de leur temps bénévolement sont invitées à s’inscrire via le site Web de l’organisme Les Trails du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des rabais sont appliqués sur leur inscription l’année suivante en fonction du nombre d’heures effectué.