(Mise à jour) Un animal électrocuté serait à l’origine de la panne de courant à Baie-Comeau

Les résidents des quartiers Saint-Georges et Sainte-Amélie sont privés de courant depuis environ 17 h 30 mardi.

La grande majorité des citoyens des quartiers Saint-Georges et Sainte-Amélie qui étaient privés de courant depuis les environs de 17 h 30 avaient été réalimentés deux heures plus tard.

Selon la Ville de Baie-Comeau, l’origine de la défaillance du réseau électrique demeure inconnue. La cause la plus plausible demeure toutefois l’électrocution d’un animal, même si aucune carcasse n’a été localisée. » Ça a ouvert le circuit et par mesure d’urgence le réseau s’arrête « , a expliqué son porte-parole, Pierre-Olivier Normand.

La réalimentation des citoyens s’est faite progressivement après que les employés de la division électrique aient refermé le circuit.

Fait à noter, la Ville a été forcée d’annuler la séance d’inscriptions pour les cours de natation, prévue ce soir à la polyvalente des Baies, en raison d’un bris d’équipements informatiques engendré par la panne.