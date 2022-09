Une fin de septembre tout en chanson pour le Centre des arts de Baie-Comeau

Le Centre des arts de Baie-Comeau termine le mois de septembre en chanson avec les spectacles de Roxane Bruneau, le 23 septembre, d’Elliot Maginot, le 24 septembre et Ariane Roy, le 29 septembre, à 20 h.

La très populaire Roxane Bruneau viendra présenter son spectacle Acrophobie, « où intimité et démesure ne font qu’un », indique le communiqué du Centre des arts. Elle y fera donc ses plus grands succès mais aussi des chansons plus récentes. Avec l’humour qu’on lui connaît, la soirée risque d’être fort réjouissante.

Elliot Maginot offrira un spectacle basé sur son dernier album Easy Morning, aux sonorités pop marqué par une influence ouest-africaine. D’ailleurs, le chanteur a parlé de cet album à La Presse, comme d’un « tout, avec des transitions naturelles et organiques. Un peu à la bonne franquette, un peu tout croche ».

Finalement, la Révélation Radio-Canada 2021-2022, Ariane Roy, s’amène avec sa « musique pop alternative assumée », avec des paroles sur « la vingtaine, la sienne et celle des femmes qui l’entourent sur des mots à la fois doux et cassants ». Les gens peuvent s’attendre à un spectacle « aux résultats artistiques originaux ».