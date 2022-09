Victoire convaincante du Drakkar pour son dernier match présaison

En ce samedi, au centre Henry-Leonard (CHL), c’était le dernier match présaison du Drakkar de Baie-Comeau qui recevait les Saguenéens de Chicoutimi devant un peu plus de 900 spectateurs. Le Drakkar ne s’en est pas laissé imposer en remportant la rencontre 7-1.

Les Saguenéens ont pris les devants avec le but en avantage numérique de Marc-Antoine Séguin avec un peu plus de cinq minutes de fait en première période. Marc-Antoine Mercier du Drakkar avait été chassé pour avoir fait trébucher.

À la mi-période, la recrue du Drakkar, Justin Poirier est venu égaliser le compte avec l’aide de Matthew MacDonald et de Xavier Fortin.

L’équipe baie-comoise prend l’avance en deuxième période avec un but de Xavier Fortin. Avec un peu plus de cinq minutes à faire dans la période médiane, Justin Poirier vient donner le but d’assurance à son équipe alors qu’il ne restait que quelques secondes à l’avantage numérique du Drakkar.

Isaac Dufort profite également d’un homme en moins du côté des Sags pour creuser l’écart en portant la marque à 4-1. Émile Chouinard compte le cinquième but du Drakkar alors qu’il reste moins de 30 secondes au deuxième engagement.

En début de troisième période, les deux équipes ont bénéficié d’un avantage numérique chacune sans toutefois marquer. Les Saguenéens ont remplacé leur gardien de but, Charles-Antoine Lavallée, à la moitié de la troisième période pour Luciano Ruggiero. Toutefois, ce n’est pas ce qui allait empêcher Xavier Fortin d’inscrire son deuxième but de la rencontre, quelques instants plus tard.

Le Drakkar achève les Sags avec un septième et dernier but d’Alexis Bernier en avantage numérique.

Le Drakkar entamera la saison 2022-2023 le 24 septembre à 16 h alors qu’ils accueilleront l’Océanic de Rimouski au CHL.