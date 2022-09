Un mariage western à St-Tite pour Annie et Rémi

Annie Ouellet et Rémi Garon n’ont pas fait les choses à moitié pour unir leurs destinées le samedi 10 septembre. C’est dans l’ambiance extraordinaire du Festival western de St-Tite qu’ils se sont dit oui.

Une fois l’an, un mariage aux couleurs western est célébré dans la jolie église de St-Tite pendant le festival. Deux amoureux sont choisis parmi les candidatures reçues. Cette année, l’honneur est allé aux deux Baie-Comois, en couple depuis 12 ans.

Les chapeaux de cowboy étaient populaires dans l’église de St-Tite pour le mariage d’Annie Ouellet et Rémi Garon, de Baie-Comeau. Photo courtoisie

« C’était super. Je pense que c’est le rêve de plusieurs. C’est vraiment une belle expérience, des beaux moments », a raconté la nouvelle mariée, le ton encore fébrile au bout du fil.

Le mariage, original s’il en est un, a réuni 80 invités. « La plupart des gens ne se sont même pas posé la question et nous ont suivis là-dedans », s’est réjouie Mme Ouellet. La réception s’est faite sous un chapiteau aménagé au camping Chez Gérard, que les deux tourtereaux fréquentent lorsqu’ils participent au festival, c’est-à-dire au cours des 10 dernières éditions.

Le couple a appris avec grand bonheur, en février 2020, que sa candidature était retenue. Normalement, le mariage aurait été célébré en septembre de la même année, mais le contexte pandémique en a forcé l’annulation à deux reprises.

C’est l’amour des chevaux et du Festival western de St-Tite qui a amené Annie Ouellet et Rémi Garon à poser leur candidature pour célébrer leur mariage pendant l’événement. Photo Ève Simard

Annie Ouellet, qui est propriétaire d’un cheval, et Rémi Garon adorent le Festival western de Saint-Tite et leur amour des chevaux y est pour beaucoup. « À chaque année, quand on venait et qu’on voyait les mariés défiler comme dans la parade, on se disait que c’est un beau rêve et qu’on aimerait ça le vivre. On voulait se marier, oui, mais on n’avait pas prévu (au départ) de le faire peut-être de cette façon-là, mais c’est encore mieux que ce qu’on pensait », reconnaît la dame.

À l’emploi du Garage Diesel Côte-Nord, la nouvelle mariée est maman d’un garçon né d’une union précédente, tandis que son époux, un employé d’Hydro-Québec, est papa de deux garçons également nés d’une autre union.