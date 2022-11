Le Drakkar se retrouve dans un creux de vague

Nathan Baril est l’auteur de l’unique but du Drakkar dans cette défait contre les Cataractes. Photo LHJMQ

Le Drakkar s’est amené à Shawinigan en espérant renouer avec la victoire, il devra toutefois revenir à la maison avec deux défaites en poche, une cinquième de suite. Malgré un score final de 5-1, le Drakkar a tout de même donné du fil à retordre aux Cataractes.

C’est en fin de première période, avec 23 secondes à faire, que le premier marqueur des Cataractes, William Veillette, a déjoué Olivier Adam, alors que son équipe joue à cinq contre trois.

Le Drakkar marque un but contesté, la reprise semblant montrer que Nathan Baril a fait pénétrer la rondelle derrière Alexandre Marchand, en l’interceptant sur son épaule. Le juge vidéo a certainement mesuré qu’il n’y avait pas de mouvement intentionnel de Baril vers l’avant et a accordé le but.

Isaac Ménard feinte le défenseur du Drakkar et glisse la rondelle sous la jambière d’Adam, donnant ainsi l’avance aux Cataractes 2-1.

En début de troisième engagement, William Veillette effectue une passe précise à Lorenzo Canonica qui dégaine et donne une avance de deux buts à Shawinigan. Félix Gagnon se retrouve au cachot pour quatre minutes. Les Cataractes bombardent Adam qui finit par céder sur un tir de Canonica qui amène la marque 4-1.

Alors qu’Olivier Adam est sur le banc en faveur d’un patineur supplémentaire, Alexis Bonefon suivi de près par un baie-comois arrive cependant à envoyer la rondelle dans le filet désert. Il reste un peu plus de deux minutes à faire et les Cataractes offrent un avantage numérique au Drakkar qui n’arrive pas à en profiter.

Le Drakkar reprend la route vers la maison et affrontera le Titan d’Acadie-Bathurst, le jeudi 1er décembre à 19 h. L’équipe baie-comoise amorcera ainsi une série de cinq matchs au centre Henry-Leonard.