Charles-Antoine Dumont fait partie de l’équipe de la semaine dans la LHJMQ

Le joueur du Drakkar, Charles-Antoine Dumont, acquis récemment des Voltigeurs de Drummondville, fait partie de l’équipe de la semaine du 23 au 29 janvier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Effectivement, Charles-Antoine a trois buts et deux passes en trois parties jouées durant cette semaine. L’ailier droit du Drakkar a marqué dans la défaite de 8-5 de son équipe vendredi soir contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

Le lendemain, il a marqué deux buts et fait une passe dans la victoire de 6-3 du Drakkar toujours contre les Huskies. Et dimanche, à Val-d’Or, Charles-Antoine a participé au but de son coéquipier, Émile Chouinard, le deuxième but du match dans la victoire de l’équipe baie-comoise 3 à 2.