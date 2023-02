L’Unité Domrémy aura son toit vert

Le toit de l’Unité Domrémy de Baie-Comeau (UDBC) changera complètement de style et deviendra un beau terrain vaste qui accueillera un jardin urbain communautaire.

Ce projet de toit vert pourra voir le jour cet été si tout se passe bien. « C’est un jardin qui sera un lieu de rencontre ouvert à tous et qui permettra la production d’aliments frais », explique la directrice générale de l’Unité Domrémy, Curby Charette Graveline.

Il s’agit d’un projet d’envergure évalué à environ 200 000 $.

Les récoltes seront transformées avec des activités d’aide alimentaire et de cuisine collective et les surplus vont être redistribués à la communauté avec le frigidaire communautaire de l’organisme.

Une idée qui sort de l’ordinaire

L’idée d’un toit vert a commencé à germer en 2020, après l’arrivée de Curby Charette Graveline chez l’organisme. Son idée était de trouver une activité qui rallie tout le monde en plus de permettre aux gens de profiter de l’extérieur.

« Le projet du toit vert est le premier de ce type dans la Manicouagan », explique-t-elle tout en indiquant que pour son élaboration, plusieurs ressources techniques ont été consultées.

En décembre 2020, Curby a soumis sa candidature à Ma Ville Ma Voix. « L’acquisition de connaissances, appliquées par l’UDBC, la Coop Gaïa et Ma Ville Ma Voix, pourra être transférables à de futurs projets liés à l’autonomie alimentaire », indique-t-elle.

Plus que du jardinage

« On veut aussi qu’il favorise le développement de compétences et la confiance en soi des usagers actuels », ajoute la directrice, rappelant que le jardinage donne aussi un énorme sentiment de fierté.

Un volet éducatif entre également en jeu avec les ateliers culinaires qui serviront à enseigner l’importance de s’alimenter sainement et apprendre à cuisiner des aliments à moindre coût. Non seulement le jardin sur le toit sera un lieu de rassemblement unique, mais l’idée est de donner un accès à toute la communauté. Pour la directrice, il s’agit d’une excellente occasion de « permettre le développement de liens peu probables et la transmission du savoir entre diverses générations et classes sociales ».

Curby Charette Graveline a la tête pleine de projets dans le but de diversifier l’offre de l’UDBC. Photo archives

Partenariats et financement

L’unité Domrémy a obtenu quelques aides financières pour développer son projet. L’ancien député de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet, a offert une contribution de 3 000 $ et la SADC Manicouagan a remis plus de 2 000 $ au projet. Un montant de 40 000 $ provient du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, plus de 81 000 $ de la Société du Plan Nord et 20 100 $ ont été octroyés par ID Manicouagan.

Un partenariat est déjà confirmé avec le département de Techniques d’éducation spécialisée du cégep de Baie-Comeau. Cette collaboration propose une participation des étudiants du cégep dans le but de favoriser leur implication d’une façon différente dans la communauté.

Les bénévoles du Centre d’Action Bénévole de Manicouagan seront aussi impliqués et viendront jardiner tout en contribuant aux besoins de la clientèle.

La directrice souligne aussi que l’agence de services-conseils, MU Conseils, accompagne l’organisme dans le développement du projet, tout comme le CISSS de la Côte-Nord qui participe aux rencontres des partenaires.