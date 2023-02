Pointe-Lebel aura sa biblioplage

Dès cet été, les touristes comme les résidents de Pointe-Lebel pourront profiter d’un moment détente, un bon livre à la main et d’une magnifique vue grâce à un espace de type biblioplage.

La municipalité de Pointe-Lebel aménagera une biblioplage pour petits et grands, un espace idéal pour amener les gens à s’arrêter à Pointe-Lebel et profiter de ce que l’endroit a à offrir. « L’idée m’est venue en voyant d’autres biblioplages qui se font sur la Côte-Nord et j’ai trouvé le concept intéressant », explique Lise Therrien, bibliothécaire, archiviste et instigatrice du projet.

La biblioplage sera aménagée dans un espace de la rue Chouinard, sur le bord de la plage. L’emplacement est idéal pour profiter de la vue sur le fleuve tout en offrant un coin confortable. « Quand j’ai pensé au projet, je savais que ce serait le meilleur endroit pour ça, surtout parce que c’est accessible pour tout le monde et c’est vraiment beau », mentionne Mme Therrien.

La biblioplage sera délimitée par de la végétation, des fleurs et de la pelouse. Il y aura bancs, tables, chaises et évidemment des livres seront à la disposition de tous. Les livres seront récupérés à la bibliothèque de la municipalité.

Un projet de développement

« C’est un projet qui ajoute au niveau socio-culturel ici, à Pointe-Lebel », indique Xavier-Émile Kauffmann, directeur général de la municipalité. « On veut aussi que cela fasse participer les citoyens et créer un sentiment de fierté dans la municipalité », ajoute-t-il.

Un concours devrait être mis sur pied pour permettre aux résidents de Pointe-Lebel de proposer un nom pour cet emplacement aux multiples fonctions. Le coin sera aménagé pour permettre l’ouverture cet été, mais il sera amélioré pour y offrir encore plus d’options à l’été 2024.