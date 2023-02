Des pépites de saumon fumé vendues au IGA de Baie-Comeau visées par une mise en garde du MAPAQ

Trois sortes de pépites de saumon fumé des Fumoirs Gosselin vendues au Marché Durand-Gaudet (IGA Extra) de Baie-Comeau font l’objet d’une mise en garde de consommation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

« Leur innocuité n’est plus assurée. En effet, l’entreprise n’a pas respecté les exigences de conservation du fabricant », dévoile le MAPAQ par voie de communiqué.

Dénomination du

produit Marque Format Lot visé « Pépites de saumon

fumé nature » Fumoirs

Gosselin 140 g Unités vendues jusqu’au 8 février

2023 « Pépites de saumon

fumé aux épices à

steak » Fumoirs

Gosselin 140 g Unités vendues jusqu’au 8 février

2023 « pépites de Saumon

fumé à l’érable » Fumoirs

Gosselin 140 g Unités vendues jusqu’au 8 février

2023 Voici les sortes de pépites de saumon fumé à ne pas consommer.

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous au-delà de 14 jours suivant la date d’emballage indiquée sur l’étiquette du détaillant.

Dénomination du

produit Marque Format Lot visé « Truite arc-en-ciel

fumée et

tranchée » Grizzly 120 g Unités vendues jusqu’au 8 février

2023 « Saumon coho

fumé et tranché » Grizzly 120 g Unités vendues jusqu’au 8 février

2023



Les produits qui font l’objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu’au 8 février 2023 inclusivement, uniquement à l’établissement désigné ci-dessus. Ils étaient présentés dans l’emballage du fabricant et vendus à l’état réfrigéré.

« L’exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution », est-il assuré.

De plus, les personnes qui ont l’un des produits de pépites de saumon en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter.

En outre, les personnes qui ont de la truite arc-en-ciel fumée et tranchée ou du saumon coho fumé et tranché en leur possession sont avisées de ne pas consommer le produit s’il a été emballé depuis plus de 14 jours. Elles doivent le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter.

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des mesures de prévention obligatoires doivent être prises quant au type d’emballage et à la durée de conservation.

Il est à noter qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.