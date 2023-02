Des portraits d’artistes signés Sabrina Gagné

Le Centre des arts de Baie-Comeau présente l’exposition Portraits : l’avant-scène, signée Sabrina Gagné, de Créations Sabrina. Plus d’une trentaine de portraits d’artistes sont exposés, dont ceux de Patrice Michaud et des 2Frères.

Depuis 2016, Sabrina Gagné photographie des artistes tout juste avant leur entrée sur scène au Centre des arts de Baie-Comeau. Jeudi, celle qui signe Créations Sabrina y est allée du vernissage de son exposition Portraits : l’avant-scène, qu’elle a agrémenté d’anecdotes savoureuses.

Elle-même artiste avec son appareil-photo en main, Sabrina Gagné expose plus d’une trentaine des clichés captés au fil des ans. Elle en a plus d’une quarantaine à son actif, mais comme elle le dira, il a fallu faire des choix.

Questionnée sur des artistes qui l’ont touchée ou étonnée plus que d’autres, la photographe a rapidement parlé de l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud. « Il a pris le temps de s’asseoir pour me demander comment j’allais, si ça faisait longtemps que je faisais ça et d’où je venais. Ça arrive rarement parce que souvent, ils s’assoient et repartent. Ils n’ont pas le temps, même pas de voir la photographe. »

Sabrina Gagné garde également en mémoire le bon moment qu’elle a passé avec l’humoriste Pierre Hébert. « On s’est fait du fun pendant la séance photo, c’était amusant. »

Parmi les artistes avec lesquels Sabrina Gagné a passé de très bons moments, il y a les comédiens de Passe-Partout.

Elle a adoré le trio de comédiens de Passe-Partout. « Ils étaient comme à la télé. C’était merveilleux. C’était beau à voir. »

Le qualificatif peu élogieux de Marianna Mazza, première artiste qu’elle a photographiée, à la vue de son décor et le moment intimidant passé avec les 2Frères demeurent aussi frais à sa mémoire.

Pour la photographe, les séances photo avec certains artistes habitués à se faire photographier, comme Marie-Mai et Cathy Gauthier, sont du bonbon. « Elles connaissent leurs angles, donc, ça finit que toutes les photos sont bonnes. »

Ce ne sont pas tous les artistes du Centre des arts qui se font tirer le portrait. L’organisation des séances dépend de leur disponibilité et de celle de Sabrina Gagné.