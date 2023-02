Un bilan de campagne positif pour Michel Desbiens

« Après quatre semaines de campagne, je suis très satisfait des nombreuses rencontres et de l’accueil reçu des citoyens et citoyennes. Des gens impliqués qui ont à cœur Baie-Comeau », déclare Michel Desbiens à moins d’une semaine du scrutin qui déterminera qui sera le prochain maire de Baie-Comeau.

À l’occasion de sa dernière conférence de presse le 14 février, le candidat à la mairie a dressé un bilan positif de sa campagne électorale. Ce dernier est fier d’avoir réussi à fait valoir sa vision et ses priorités pour le présent et le futur de la Ville de Baie-Comeau.

« J’ai eu des échanges constructifs avec les organismes de tous les horizons qui œuvrent sur le territoire de la ville de Baie-Comeau. Ça m’a permis d’en apprendre davantage sur leur vie et j’ai entendu leurs préoccupations. Des propriétaires d’entreprise et commerçants qui ont eux aussi leur réalité m’ont fait part de leur vérité », indique-t-il.

Le candidat s’est entretenu sur les enjeux environnementaux, les taxes municipales, les activités sportives et culturelles, le milieu communautaire et encore plus. Il rapporte aussi que l’enjeu du transport en commun lui a été rapporté à plusieurs reprises.

Michel Desbiens lance son message en terminant : « Le 20 février au matin, je serai au travail à l’hôtel de ville avec le conseil municipal, les fonctionnaires et les travailleurs et travailleuses de la municipalité à collaborer pour l’ensemble de la population de notre ville et que chacun soit bien desservi et que les services soient à la hauteur de leurs attentes. Vous aurez un maire accessible, déterminé, prêt à relever ce beau défi avec vous. »

« Quand vous votez, vous pouvez critiquer », conclut celui qui invite la population à voter dimanche prochain.