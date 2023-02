Le Marché du capitaine met la clé sous la porte

Le Marché du capitaine ferme ses portes après un peu plus d’un an en affaires. Photo courtoisie

Début février, les propriétaires, Élisa Laganière et Dominic Gagnon, ont dû prendre la difficile décision de fermer les portes de leur restaurant, le Marché du capitaine à Godbout.

« On nous avait promis de l’aide de la municipalité quand on a ouvert pour avoir des subventions et pour nous aider à attirer la clientèle touristique », indique Dominic Gagnon.

Selon M. Gagnon, l’ancienne directrice générale de la municipalité avait accepté de leur donner du soutien mais quand elle a quitté son poste, leur dossier semble avoir été mis aux oubliettes.

Les propriétaires avaient même l’intention d’ouvrir une petite épicerie étant donné qu’il n’y a plus de dépanneur dans le village.

« On a tenu ça à bout de bras ces derniers mois mais avec les coûts qui augmentent, ce n’était plus assez pour faire rouler le restaurant à l’année », souligne-t-il.

« Ma conjointe a tout mis dans ce projet. Son cœur, son âme et toutes ses économies », raconte M. Gagnon. Même le cri du cœur de Mme Laganière, qui a envoyé une lettre à la municipalité, est restée sans réponse.

Amer, M. Gagnon affirme que le maire Jean-Yves Bouffard y est pour quelque chose dans l’échec de leur commerce par l’absence de soutien de la municipalité.

Le maire Bouffard se défend, « notre ancienne DG leur avait promis 50 000 $, mais c’est une entreprise privée, on n’a pas le droit de faire ça ».

Les propriétaires devraient donc mettre en vente le bâtiment qui abritait le Marché du capitaine dans les prochaines semaines.

M. Bouffard se désole de cette fermeture en affirmant que « ça prendrait vraiment un dépanneur au village, on n’a pas le choix. Quand bien même que la pinte de lait serait un peu plus chère, au moins les gens n’auraient pas à faire 50 km pour s’en procurer une ».