La Côte-Nord débarque à Rivière-du-Loup pour les Jeux du Québec

Le drapeau bleu et orange de la Côte-Nord brandira à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars pour la 56e Finale des Jeux du Québec. Photo Carl Rodrigue

« Enfin! », doit se dire l’organisation de la 56e Finale des Jeux du Québec. Ce rendez-vous de la jeunesse sportive est attendu depuis 2021 à Rivière-du-Loup. Après deux reports, que la fête commence dès ce vendredi 3 mars. Pour l’ensemble des deux blocs de compétition, la Côte-Nord comptera 105 athlètes dans 12 sports.

« On s’attend à un accueil chaleureux. Ça fait deux ans qu’ils attendent. Le comité et les bénévoles sont prêts », assure le chef de la délégation nord-côtière, Philippe LeBreux.

La région aux couleurs bleu et orange débarquera à Rivière-du-Loup vendredi pour la cérémonie d’ouverture et le début des compétitions samedi.

Pour les quatre premiers jours de la 56e Finale, les athlètes de la Côte-Nord seront de la partie en gymnastique, en hockey féminin, en patinage artistique, en patinage de vitesse et en trampoline. On compte 32 filles parmi les 34 athlètes!

Pour le deuxième bloc, dès le 8 mars, badminton, curling masculin, hockey masculin, judo, natation artistique, ringuette et ski de fond sont à la programmation. La Côte-Nord misera alors sur 71 sportifs.

Malgré que le Québec soit sorti de la pandémie depuis près d’un an, il s’agira d’un des rares rendez-vous majeurs depuis 2019, ce qui peut expliquer une délégation peu nombreuse. « C’est un retour pour eux aussi (athlètes) », précise M. LeBreux.

S’il s’avance rarement sur un objectif de médailles, le chef s’attend à ce que des judokas montent sur le podium. Parmi les espoirs candidats à une médaille, il y a Sara-Anne Beaudin, Amélie Martin et Jean-David Bouchard. Jacob Marcoux, Hugo Langelier, Julien Rodgers, Samuel Roberge-Poitras et Machiel Talbot pourraient aussi se faufiler dans le lot.

Plusieurs des sites de compétition seront centrés dans le même secteur à Rivière-du-Loup, avec le Cégep, l’école secondaire et le Stade et Centre Premier Tech, ainsi que le Stade de la Cité des Jeunes. Seuls le patinage artistique (Saint-Pascal) et le hockey masculin (La Pocatière), pour quelques matchs, sont sur des sites en dehors de la ville.

Après Rivière-du-Loup, la prochaine finale hivernale reviendra vite, alors que Sherbrooke sera la ville hôte en 2024.

Pour le prochain rendez-vous d’été, ça se passera encore une fois au Bas-Saint-Laurent, soit à Rimouski, du 21 au 29 juillet 2023.