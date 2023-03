Les Nord-Côtières, championnes de volleyball à Jonquière

Les jeunes filles de l’équipe des Nord-Côtières ont participé au tournoi provincial du club de volleyball Saguenay au début du mois de mars et elles sont revenus à Baie-Comeau en championnes.

Celles qui sont connues comme les Spartiates de l’école secondaire Serge-Bouchard prennent le nom de Nord-Côtières quand vient le temps de faire un tournoi civil, donc non sanctionné par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

« Ce tournoi a été un tournoi haut en émotion où les joueuses ont dû persévérer jusqu’au dernier moment », indique Julie Gagnon, l’une des deux entraîneures de l’équipe avec Annka Brisson.

Selon Mme Gagnon, le tournoi comportait une compétition relevée et « les joueuses ont eu la chance de jouer contre de très fortes équipes et d’apprendre à chaque match. En tant qu’équipe, elles ont pu augmenter l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance ».

En finale, les volleyeuses ont joué contre l’Express de Terrebonne, dans un match enlevant qui s’est conclu avec les pointages suivants : 25-17, 23-25 pour l’Express et 15-11. Cette victoire leur a permis de remporter la bannière dans la catégorie Cadette, division 2.

La prochaine compétition prévue à l’agenda sera le Régional RSEQ qui aura lieu les 18 et 19 mars à l’école Jean-du-Nord à Sept-Îles.