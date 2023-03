Le rideau tombe sur les Jeux du Québec de Rivière-du-Loup

Le rideau tombera dans quelques heures sur la 56e Finale des Jeux du Québec, tenue à Rivière-du-Loup.

Le rôle honorifique de porte-drapeau à la cérémonie de clôture revient cette fois-ci à la médaillée d’or en judo Sept-Îles, Sara-Anne Beaudin.

Chef de mission de la Côte-Nord, Philippe LeBreux retient la « super belle finale orchestrée par une belle organisation ».

Il a aussi de bons mots pour la centaine d’athlètes de la Côte-Nord qui ont donné tout ce qu’ils ont pu pendant une dizaine de jours à Rivière-du-Loup, mais aussi à Saint-Pascal et à La Pocatière. « Nos jeunes ont démontré du caractère sur les plateaux sportifs et une fois de plus très bien représenté la région. »

La récolte de six médailles a permis à la région de finir à une médaille près de la dernière finale d’hiver des Jeux, en 2019 à Québec. De plus, avec une deuxième place au classement des régions pour la discipline du judo, la Côte-Nord a répété son exploit de 2013 à Saguenay. « Ce sont des résultats auxquels on s’attendait », a reconnu M. LeBreux.

Ce dernier se mettra déjà au travail dans les prochains jours en vue de la préparation pour la 57e Finale des Jeux du Québec, qui aura lieu du 21 au 29 juillet à Rimouski.

Fait à noter, des jeunes présents à Rivière-du-Loup pourraient revivre l’aventure à nouveau lors de la prochaine finale hivernale, qui aura lieu à Sherbrooke dans un an.

Tableau d’honneur

Médailles : Sara-Anne Beaudin (or : judo, U18 F, moins 63 kg), Jean-David Bouchard (argent : judo, U18 M, moins 90 kg), Samuel Roberge-Poitras (argent : judo, U18 M, moins 55 kg), Jacob Marcoux (bronze : judo, U18 M, moins 73 kg), Machiel Talbot (bronze : judo, U18 M, moins 50 kg) et Équipe masculine judo (tournoi par équipe)

Bannières esprit sportif : gymnastique et hockey féminin

Bannière d’excellence : 2e place en judo

Finalistes Bourse Alice-Cloutier (excellence éthique sportive) : 1er bloc : Angela Lemire (gymnastique, Baie-Comeau), Jade Bouchard (trampoline, Bergeronnes), Laurence Foster (hockey féminin, Forestville), Samuel Tremblay (patinage de vitesse, Baie-Comeau) et Alycia Clavette (patinage artistique, Baie-Comeau) – 2e bloc : Emma Turbide (badminton, Sept-Îles), Loïc Normandeau (curling masculin, Baie-Comeau), Mathis Pelletier (hockey masculin, Baie-Comeau), Jacob Marcoux (judo, Sept-Îles), Abigaelle Laforest (natation artistique, Sept-Îles), Ann-Sophie Huet (ringuette, Sept-Îles) et Eliana Bellavance (ski de fond, Baie-Comeau) 2e

Classement des régions par sport

Bloc 1

Gymnastique : 17 e/19 (en 2019 à Québec : 18 e/18)

Hockey féminin : 18 e/18 (en 2019 à Québec : 18 e/18)

Patinage artistique : 13 e/19 (en 2019 à Québec : 9 e/19)

Patinage de vitesse : 18 e/18 (en 2019 à Québec : 18 e/18)

Trampoline : 9 e/18 (en 2019 à Québec : 17 e/17)

Bloc 2

Badminton : 17 e/18 (en 2019 à Québec : 12 e/17)

Curling masculin : 9 e/16 (en 2019 à Québec : 1er/15)

Hockey masculin : 16 e/18 (en 2019 à Québec : 16 e/18)

Judo : 2 e/19 (en 2019 à Québec : 5 e/19)

Natation artistique : 14 e/16 (en 2019 à Québec : 9 e/16)

Ringuette : 10 e/15 (en 2019 à Québec : 10 e/15)

Ski de fond : 12 e/14 (en 2019 à Québec : 10 e/16)