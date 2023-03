Conditions parfaites pour le Boréal Loppet

Au fatbike, 24 km, chez les hommes de 18 ans et plus, Eric Clément, Jocelyn Tremblay et Jean-Noël Savard ont respectivement remporté l’or, l’argent et le bronze. Ils sont accompagnés du président du Boréal Loppet, Éric Maltais.

Pour sa 19e édition, le Boréal Loppet de Forestville a accueilli plus de 120 compétiteurs sur sa ligne de départ de 10 h à 13 h le 11 mars. Ski de fond, fatbike et course sur neige ont été de la partie toute la journée avec des conditions météorologiques idéales, derrière l’hôtel EconoLodge.

Dès 10 h, les premiers fondeurs ont foulé les pistes qui étaient dans des conditions parfaites malgré les températures chaudes des jours précédents. L’événement s’est terminé avec la course sur neige de 4 et 1 km pour les garçons et filles de moins de 14 ans.

Finalement, vers 13 h 30, les organisateurs et partenaires financiers de l’événement ont procédé à la remise des médailles. La cinquantaine de bénévoles et les athlètes se sont rassemblés en soirée pour un souper au restaurant Le Danube bleu, de retour après deux années d’annulation, et la remise de prix.

« On est vraiment content d’accueillir un grand nombre de compétiteurs cette année. Il y a d’excellents skieurs de partout au Québec dont Pierre Lavoie, Vincent Ruel et Yves St-Louis », s’est réjoui le président du Boréal Loppet, Éric Maltais, qui était le seul participant au duathlon individuel.

Résultats

Quelques sportifs se sont lancé le défi de compléter les deux plus grandes distances de la compétition, soit les 36 et 48 km en ski de fond classique ou style libre. Chez les femmes, Marjolaine Francoeur est la seule qui s’est inscrite au 36 km classique. Elle a donc remporté l’or avec un temps de 4:06:01. Chez les hommes, pour la même discipline, c’est Richard Lévesque qui a terminé au premier rang, quelques minutes avant Denis Chiasson.

Toujours pour la distance de 36 km, cette fois dans le style libre, chez les femmes, Marie-Josée Paradis a réalisé un temps 02:38:11 la plaçant en première position puisqu’elle était la seule compétitrice. Chez les hommes, Julien-Pierre Tremblay-Girard a pris la tête du classement pour les 18 à 39 ans, et Carl Tremblay a fait de même pour les 40 ans et plus. Ce dernier a franchi la ligne d’arrivée plus de 35 minutes avant son plus proche adversaire, François Vincent.

Pour ce qui est du 48 km, l’épreuve la plus laborieuse de la compétition, François-Étienne Gauthier a fini bon premier chez les 18 à 39 ans, étant le seul fondeur classique de cette tranche d’âge. Chez les 40 ans et plus, c’est Pierre Lavoie qui a enfilé l’or à son cou, suivi Simon Thibault (2e) et Steven Martin (3e).

Dans le style libre, pour la distance de 48 km, le gagnant des 18 à 39 ans est Jean-Simon Lajoie, seul compétiteur. Même chose pour Danielle Pedneault chez les femmes, qui a monté sur la première marche du podium. La course était plus corsée chez les 40 ans et plus. C’est Vincent Ruel qui a franchi la ligne d’arrivée le premier en 2 heures 14 minutes. Il était suivi de près par Luc Tremblay et Yves St-Louis.

Tous les résultats sont disponibles sur le site Web du Boréal Loppet qui célébrera ses 20 ans d’existence l’an prochain.