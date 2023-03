Action collective : plus de 1 600 résidents de Saint-Georges réclament un dédommagement

Plus de 1 600 résidents et ex-résidents du quartier Saint-Georges à Baie-Comeau ont présenté une réclamation dans le cadre du règlement de 13 M$ lié à l’action collective contre l’aluminerie Alcoa. Si tout va comme prévu, des chèques pourraient être distribués d’ici deux à trois mois à ceux dont la demande est acceptée.

Le règlement entre le Regroupement des citoyens du quartier Saint-Georges et l’aluminerie Alcoa est intervenu en mars 2022. Il vise à indemniser les gens pour les préjudices subis par une exposition à des poussières contaminées aux hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) émises par l’usine jusqu’à la fin des années 80 et les travaux de réhabilitation de plusieurs terrains réalisés en 2003.

« Je peux vous dire que nous sommes très satisfaits du nombre de réclamations », assure dans un courriel Me Catherine Sylvestre, du cabinet d’avocats Sylvestre, Painchaud et associés de Montréal, responsable de l’action collective initiée en 2005.

Selon les estimations, autour de 1 675 adultes habitent dans le quartier. Cependant, bien difficile de quantifier le nombre total de membres du groupe, précise Me Sylvestre, en raison de l’absence de données sur le taux de roulement dans les résidences.

Rappelons que les membres du groupe, soit les résidents et les anciens résidents qui n’ont pas demandé à en être exclus, ont eu six mois pour acheminer leur réclamation, soit jusqu’au 21 janvier 2023.

Le travail se poursuit

Gestionnaire des réclamations, la firme Raymond Chabot poursuit actuellement l’analyse des dossiers reçus et transmet des avis aux réclamants dont les informations sont incomplètes.

Ils ont 30 jours pour régulariser leur demande ou pour contester la décision du gestionnaire.

« Une fois que ce processus sera complété et qu’une décision finale sera rendue pour chacune des réclamations, le gestionnaire pourra établir le nombre de points totaux et la valeur de chacun de ces points », explique encore l’avocate.

Ce calcul tiendra compte notamment du type de dommages et du découpage du quartier en cinq zones établies selon leur niveau d’expositions aux contaminants.

Ce processus mènera à l’envoi des chèques d’ici deux à trois mois, « au mieux », prévient Me Sylvestre.

Le règlement hors cour de 13 M$ survenu il y a un an prévoit qu’une somme de 3 250 000 $, plus les taxes applicables, sera versée au bureau de Sylvestre, Painchaud et associés à titre d’honoraires, en plus de 751 517 $ en déboursés et frais d’experts.