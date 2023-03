Olivier Dancause en route pour les CrossFit Games

Olivier Dancause aime les compétitions relevées et ne se met aucune limite. Le jeune athlète de Baie-Comeau n’a que 15 ans et il vient de se classer 2e au Canada et 16e mondial après la première étape de qualifications pour les CrossFit Games.

Les CrossFit Games est une compétition annuelle où les meilleurs athlètes au monde en entraînement CrossFit peuvent s’affronter. La grande compétition se déroule à Madison, aux États-Unis, mais pour y obtenir son passeport, il y a un processus de trois étapes de qualifications.

« En ce moment, c’est ce qu’on appelle les Open. On nous donne un entraînement par semaine pendant trois semaines et ils doivent être faits et filmés dans une affiliation de CrossFit comme ici avec des juges certifiés », explique Olivier Donais, l’entraîneur du jeune athlète et propriétaire du Complexe Maxi-Forme+.

Le 6 mars marquait la fin de cette première étape. « On fait donc un entraînement une semaine, on envoie la vidéo et le score et on passe après au deuxième et au troisième », poursuit l’entraîneur. C’est à la suite de ces trois semaines qu’un classement détermine qui passera à la deuxième étape.

Des mois difficiles

Aujourd’hui, Olivier Dancause se démarque et cela est d’autant plus impressionnant en raison de récentes blessures. « Au début, je ne pensais pas faire les qualifications, parce que je reviens de deux fractures de la clavicule », mentionne le jeune Baie-Comois.

Il a subi une fracture de la clavicule complète au mois d’octobre après un accident et a arrêté l’entraînement environ deux mois. Un peu avant les fêtes, il était de retour au gym. Après le temps des fêtes, il est tombé en planche à neige, ce qui lui a causé une autre fracture de la clavicule.

« Je savais que les Open s’en venaient, mais je ne savais pas si j’allais les faire. Avec mon père et mon coach, on s’est dit qu’on allait juste tester pour voir ce que ça donne. J’ai fait le premier round, je me suis classé et j’ai décidé de continuer », ajoute-t-il.

« C’est ce qui est incroyable! Il fait le top 16, mais je sais qu’il revient de ça et que les derniers quatre ou cinq mois n’ont pas été optimaux côté entraînement », lance son coach.

Pourquoi le CrossFit?

Olivier n’a que 15 ans et a commencé à s’entraîner au CrossFit après le confinement lié à la pandémie. « De base, je fais de la gymnastique. Mais, à Baie-Comeau, le club de gymnastique n’a pas tous les équipements et on n’est pas assez de gars gymnastes pour faire une équipe de compétition », explique le jeune athlète.

Celui qui avait envie de se lancer dans le monde compétitif afin de se dépasser dans son sport a dû se tourner vers une autre option pour le moyen ou long terme. Il avait déjà goûté à l’entraînement pour ensuite essayer d’autres activités physiques et finalement revenir au CrossFit.

« Il faut savoir que la gymnastique, c’est un excellent background à avoir. Ses forces en ce moment, et pourquoi il réussit à être dans les top, c’est qu’il se débrouille dans tout. Une des choses plus difficiles au début, c’est d’apprendre les mouvements gymnastiques dans le CrossFit », explique M. Dancause.

« Il avait déjà cette base-là. On lui a ensuite donné beaucoup de technique en haltérophilie et ça a cliqué, il a vraiment une facilité avec ça », précise-t-il.

D’ailleurs, lorsqu’il est questionné sur sa partie préférée de son entraînement, Olivier répond : « J’aime l’haltérophilie et le côté gymnastique, je trouve que je suis meilleur dans ça. »

« Le côté cardio, je l’aime un peu moins. Je trouve ça pas mal plus rough. Quand j’ai du cardio avec, par exemple, du rameur, j’en arrache un peu plus », enchaîne-t-il.

Les prochaines qualifs

« Olivier est dans la catégorie des 14-15 ans, alors il compétitionne avec ce groupe d’âge-là seulement et le 10 % avec les meilleurs résultats, dans la catégorie après trois entraînements, passera à la deuxième étape », indique M. Dancause.

Olivier reçoit donc une invitation pour aller à la deuxième étape des qualifications.

« Pour cette qualification, on va avoir cinq ou six tests physiques. Mais, on ne sait jamais ce que ça va être et il y aura un temps délimité pour chaque entraînement. Souvent, c’est à l’intérieur de quatre, ce qui veut dire qu’en quatre jours, tu dois faire les six tests, avec les vidéos et bien jugés », continue M. Donais.

Ensuite seront choisis les 30 meilleurs au monde pour chaque groupe d’âge pour passer à la prochaine étape, la dernière avant les CrossFit Games.

Il y aura alors une autre liste de tests à faire avec le même principe. Les 10 meilleurs au monde pour chaque catégorie d’âge auront la chance de participer aux CrossFit Games, cet été aux États-Unis.