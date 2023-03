La Sûreté du Québec a l’œil sur nos routes

Près de 300 constats d’infractions ont été rédigés pour les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-St-Jean dont la majorité s’avère être pour la vitesse. Photo Archives

La Sûreté du Québec a réalisé de multiples opérations en matière de sécurité routière dans l’ensemble de son territoire dans la journée du 15 mars dernier.

Cette importante mobilisation policière avait pour objectif de conscientiser les conducteurs quant à leur implication et responsabilité dans l’amélioration du bilan routier et d’accroitre le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier.

Pour les régions du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Côte-Nord près de 300 constats d’infractions ont été rédigés dont la majorité s’avère être pour la vitesse. Impossible toutefois de connaître le nombre de constats d’infractions pour la Côte-Nord uniquement.

La vitesse et la conduite imprudente, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que les distractions demeurent toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec.

Durant l’opération en matière de sécurité routière, plus de 3000 interventions et rédaction de constats d’infractions auprès de conducteurs présentant un risque pour leur sécurité et celles des autres usagers du réseau routier ont été faites.

La Sûreté du Québec a rapporté 266 collisions mortelles sur les routes de la province en 2022, et pas moins de 291 personnes ont perdu la vie dans ces accidents.