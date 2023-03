Matyas Melovsky retient encore l’attention de la LHJMQ

Matyas Melovsky, du Drakkar de Baie-Comeau, apparaît sur l’équipe de la semaine dans la LHJMQ, aux côtés des avants Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke et Alexandre Doucet des Mooseheads d’Halifax.

Durant les trois parties jouées dans la semaine du 13 au 19 mars, Matyas a fait un total de six points. Ce qui lui donne un différentiel de + 7. Joshua Roy a trois buts et 5 passes pour le même nombre de match tandis qu’Alexandre Doucet a fait quatre buts et quatre passes.

Les autres joueurs de l’équipe de la semaine sont Etienne Morin des Wilcats de Moncton et Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau, chez les défenseurs.

Le gardien retenu est Jacob Steinman des Wildcats de Moncton.

Matyas Melovsky a accumulé 55 points jusqu’à maintenant dans la saison.