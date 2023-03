Le programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique fête ses 50 ans

Plus de 320 personnes sont attendues au cégep de Baie-Comeau ce samedi 25 mars afin de souligner le 50e anniversaire du programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique.

Le programme, qui va vu le jour à la rentrée scolaire de 1972, a été implanté par l’enseignant Jean-Louis Frenette. Il s’agit d’une formation exclusivement offerte au Cégep de Baie-Comeau, autrefois le Campus Manicouagan.

Depuis 50 ans, plus de 1 025 personnes en provenance des quatre coins du Québec ont pu développer des connaissances et des habiletés pour le travail en aménagement et en gestion des ressources fauniques dans une perspective d’exploitation durable.

Elle a gagné en popularité depuis ses débuts et depuis 10 ans, la formation a même connu un succès auprès du marché européen. Le cégep de Baie-Comeau a accueilli de nombreux étudiants français dans ce programme.

Ce sont aujourd’hui plus de 100 étudiants qui suivent la formation de Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique.