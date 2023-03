Luc De Larochellière en toute confidence

L’auteur-compositeur-interprète Luc De Larochellière, qui cumule près de 40 ans de carrière, se dévoile dans son plus récent spectacle Rhapsodie Lavalloise en plongeant dans son enfance et en mariant ses premiers amours, la musique et l’art visuel.

Prenant le temps de se faire un bon café après une grâce matinée tout en confiant sa réalité familiale avec sa conjointe des dernières années Andréa et son petit garçon de six ans, Luc De Larochellière a offert une entrevue en toute transparence au journal Le Manic.

« On m’a souvent reproché d’être trop discret dans ma carrière, chose certaine je ne le suis pas du tout aujourd’hui avec ce projet. » L’artiste qui est derrière la mise en scène, les illustrations, le livre de 48 pages inclus dans l’album, la musique et les textes des chansons se révèle complètement.

« J’ai fait mes études en arts visuels, je pensais sincèrement gagner ma vie de cette façon avant que la musique arrive dans ma vie », a raconté l’auteur-compositeur-interprète.

Avoir l’occasion de renouer avec cette passion lui a fait beaucoup de bien dans le processus de ce projet personnel.

Rhapsodie Lavalloise, c’est douze chansons qui n’en font qu’une seule. L’album et le spectacle sont racontés à partir des souvenirs de ce petit garçon de 10 ans natif de la banlieue de Laval en 1976.

C’est un projet de pandémie, j’avais commencé à écrire et quand je suis me suis rendu à Laval où j’ai grandi, j’ai écrit mes 12 chansons en trois semaines. » Luc De Larochellière

Selon lui, la banlieue est le mode de vie le plus répandu dans les souvenirs des Québécois. Se promener au Québec avec cette culture identitaire, permettra au public de se reconnaître et de plonger dans cette nostalgie.

Le terme rhapsodie n’est pas inspiré du groupe rock Queen. C’est plutôt le terme qui définit une pièce instrumentale libre, proche de l’improvisation incluant des effets folkloriques.

En plus d’offrir ses chansons les plus récentes, Luc De Larochellière consacre la deuxième partie de son spectacle à ses plus grands succès en dévoilant toute l’histoire derrière ceux-ci.

Photographies, illustrations, anecdotes, l’artiste promet une proximité inégalée parsemée de confidences, d’humour et d’émotion pour les spectateurs. Luc De Larochellière sera au Centre des arts de Baie-Comeau le 1er avril.