Une résidence de création pour Fleuve Espace Danse à Baie-Comeau

La compagnie Fleuve Espace Danse s’imprègnera artistiquement du cadre de Baie-Comeau en juin lors d’une résidence de création, orchestrée par la Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau.

Parallèlement aux spectacles de la programmation du Centre des arts, l’organisation instaure depuis longtemps des résidences de création pour tous les domaines artistiques.

Cette fois-ci, elle recevra cette compagnie de danse située à Saint-Jean-Port-Joli. « Ça faisait longtemps que je voulais collaborer avec Fleuve Espace Danse et je me suis dit qu’on pourrait organiser une résidence ici pour eux », lance Marielle-Dominique Jobin, directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau.

« On est pluridisciplinaires, donc on fait des résidences dans différents types. En général, on touche plus à la danse et au théâtre, mais on est ouvert à toutes les disciplines », souligne celle qui aime proposer des projets sortant du cadre habituel.

La résidence de création permet aux artistes de se déplacer et ainsi créer dans un nouvel environnement. « Parfois, les artistes font un laboratoire, quand ils en sont au début de leur création et veulent explorer des choses. Ils peuvent aussi venir pour une résidence plus technique. Le but, c’est vraiment d’avoir du temps de scène », indique la directrice générale et artistique.

La résidence sert également aux créateurs qui veulent tester leurs projets et faire des représentations devant public. Ce sont donc huit artistes de la compagnie Fleuve Espace Danse qui viendront créer une pièce durant une semaine en juin, pièce qui sera offerte gratuitement au public de Baie-Comeau le dimanche 11 juin au parc des Pionniers.

« Cette compagnie-là est située sur le bord du fleuve. Mais là, ils vont traverser de rive pour venir créer chez nous. Alors, j’espère évidemment que ça va les inspirer », soutient Mme Jobin. Des activités de médiation culturelle avec le milieu se tiendront aussi pendant le séjour de la troupe à Baie-Comeau. C’est la corporation qui s’occupe de tous les frais liés à la tenue de ces événements.

Pour ce projet de résidence, le montant total est estimé à 22 203 $. Une aide financière de 15 000 $ pour la mise en œuvre de cette visite provient du Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC de la Côte-Nord et Culture Côte-Nord.

Plus de création

« C’est une année exceptionnelle, on a vraiment beaucoup de résidences », déclare Marielle-Dominique Jobin.

La Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau ouvre de plus en plus son environnement aux artistes et compagnies artistiques pour des résidences de création. Elle a reçu le théâtre du Gros Mécano en décembre dernier et l’auteur de théâtre grand public Anthony Tingaud au mois de janvier.

Au mois de mai, Julien Grosvalet, un artiste français se déplacera dans la région dans le cadre d’une résidence internationale. Mme Jobin est aussi fière d’annoncer qu’au mois d’août, une résidence en conte sera proposée avec un artiste de Baie-Comeau, Jérôme Bérubé, qui viendra travailler la mise en scène de son plus récent spectacle.