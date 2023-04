Meubles RD tâte le marché de la Manicouagan

Meubles RD installera ses pénates au centre Manicouagan pour quatre semaines à compter du samedi 15 avril. Comme aucun local vacant n’était suffisamment grand pour répondre à ses besoins, l’entreprise occupera deux espaces situés face à face à la sortie du magasin Walmart.

Le détaillant, qui a vu la pandémie venir freiner ses projets, notamment celui d’ouvrir une succursale sur la Côte-Nord, a choisi Baie-Comeau pour lancer cette boutique éphémère.

« On avait l’œil sur le marché de Baie-Comeau. On est déjà à Rimouski depuis longtemps. Les gens magasinent en ligne et voient qu’on existe », indique Philippe Allaire, porte-parole de l’entreprise qui a aussi une succursale à Rivière-du-Loup.

C’est par l’entremise du minicentre de distribution de Rimouski que Meubles RD servira ses clients à Baie-Comeau. « Ce sera comme un showroom pour sélectionner le stock et non le ramasser. On a instauré un système de livraison », poursuit M. Allaire, ajoutant qu’un horaire de livraison sera proposé aux clients.

La marchandise la plus populaire sera en montre dans les deux locaux. Il est question de meubles, matelas et électroménagers. Les gens pourront toucher et essayer la marchandise, ce qui leur est impossible avec le magasinage en ligne.

Évidemment, le concept qui distingue Meubles RD sera reproduit au centre Manicouagan, c’est-à-dire un décor de style entrepôt et sans artifice. L’entreprise fait d’ailleurs sa publicité en misant sur cette absence d’artifices pour offrir des prix avantageux.

Prendre le pouls

Le détaillant de meubles profitera de ses quatre semaines à Baie-Comeau pour prendre le pouls du marché. Est-ce qu’il pourrait y ouvrir une succursale ? Est-ce qu’une boutique éphémère apparaîtra sur une base régulière ? « Tout est possible, c’est dans les options », répond Philippe Allaire.

Pour souligner l’ouverture de sa boutique chez nous, Meubles RD remettra un prix de présence aux 50 premiers clients à l’ouverture du samedi 15 avril. Il sélectionnera aussi au hasard un client qui verra son achat être remboursé jusqu’à concurrence de 1 000 $.

Fondée à Victoriaville en 2005, l’entreprise compte 34 magasins à travers le Québec et en Ontario et 500 employés.