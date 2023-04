Baie-Comeau se prépare à redonner vie à l’ancienne église Saint-Georges

La Ville de Baie-Comeau se prépare à occuper le magnifique bâtiment dont elle a hérité d’une certaine façon en novembre 2022, l’ancien Jardin des glaciers, sise dans la non moins ancienne église du quartier Saint-Georges.

Un contrat au montant de près de 46 000 $ a été accordé à la firme Telecon pour le raccordement de la fibre optique de l’hôtel de ville de l’avenue Marquette jusqu’au bâtiment de l’avenue Denonville.

« Si nous raccordons ce bâtiment avec la fibre optique, c’est que nous envisageons l’occuper. Par contre, il est encore un peu trop tôt pour indiquer qui l’occupera et vous donner plus de détails sur le sujet », a répondu Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme, après avoir été interpellé sur le sujet par Le Manic.

La réflexion en cours depuis quelques mois pour optimiser l’utilisation des bâtiments municipaux achève. La Ville croit pouvoir dresser le portrait de la situation d’ici à quelques semaines.

Vente pour 1 $

Rappelons qu’après une quinzaine d’années entre les murs de l’ancienne église Saint-Georges, la Corporation plein air Manicouagan, propriétaire du Jardin des glaciers et financée par la Ville de Baie-Comeau, a cédé le bâtiment à la municipalité dans le cadre d’une vente pour 1 $.

Le site touristique a déjà été considéré comme l’un des attraits phares de la Côte-Nord. Il avait fermé ses portes définitivement à l’automne 2021, après deux années pandémiques qui ont davantage fragilisé on ne peut plus sa situation.