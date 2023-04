Emmeraude Tanguay honorée à l’Université Laval

On aperçoit Emmeraude Tanguay (derrière et à gauche) en compagnie des membres de l’association CERVOLET. Photo courtoisie

Emmeraude Tanguay a fait parler d’elle pendant son parcours scolaire au secondaire et au collégial à Baie-Comeau, mais là, c’est du côté de l’Université Laval qu’elle vient de se distinguer.

L’étudiante en neuroscience originaire de Chute-aux-Outardes, qui a notamment été présidente de l’Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Baie-Comeau, a été honorée dans la catégorie Association étudiante lors de la 33e édition du Gala de la vie étudiante de l’Université Laval, tenu le jeudi 13 avril.

Emmeraude Tanguay a été récompensée pour sa contribution au succès de l’association CERVOLET. « C’est grâce à la créativité, à l’ingéniosité et au talent de ses membres que CERVOLET a gagné un trophée ainsi qu’une bourse de 1000 $ », a-t-on pu lire dans un communiqué diffusé vendredi après-midi.

L’association en question accueille des universitaires de 2e et 3e cycles étudiant ou faisant de la recherche au sein du Centre CERVO. Elle vise l’amélioration de la qualité de vie des membres de la communauté étudiante pendant leurs études par l’entremise de conférences et d’ateliers pour enrichir leur formation tout en établissant un lien entre ce milieu et l’industrie.

Le Gala de la vie étudiante célèbre des initiatives parascolaires en plus d’être l’hôte de la finale locale de Forces AVENIR. Il veut mettre en lumière le dynamisme et la passion d’une relève active dans divers domaines.

Un total de 14 trophées et bourses ont été décernés aux étudiants qui « ont su contribuer à enrichir et à embellir leurs communautés universitaire et régionale ».