Le Baie-Comois Serge Morin patinera à Amsterdam 

Le Baie-Comois Serge Morin, dont la passion pour le patinage de vitesse est connue de tous, poussera sa carrière sportive à un autre niveau en compétitionnant à l’international. Du 21 au 23 avril, il chaussera ses patins à Amsterdam pour les Masters International Short Track Games.

C’est la première fois que l’athlète local performera à l’extérieur du Québec. Pour y arriver, il a dû s’inscrire à la compétition européenne et « respecter certains standards ». « Tout le monde peut s’inscrire, mais il y a des critères à respecter pour que notre candidature soit acceptée », explique M. Morin.

L’homme qui patine pour le Club de patinage de vitesse de la Ville de Québec (CPVVQ), volet adulte (maître), participera à quatre courses en courte piste, soit les 500, 1 000 et 1 500 mètres en plus de la course à relais.

Le Canada est la deuxième délégation qui déploie le plus de patineurs à cette compétition avec 20 athlètes tout juste derrière les Pays-Bas qui en auront 27. Au total, un record de 100 inscriptions a été enregistré.

« J’ai déjà participé à des courses à Québec, mais à l’international, c’est la première fois. C’est sûr que j’aimerais revenir avec une médaille. Mais au-delà de la performance, j’aimerais profiter de l’expérience », divulgue Serge Morin affirmant que le Canada est très fort dans cette discipline.

Celui qui pratique le patinage de vitesse depuis au moins 30 ans espère également être une source de fierté pour les athlètes qu’il entraîne avec le club des Rapidos. « Je m’entraîne à Baie-Comeau, mais c’est difficile de combiner mon rôle d’entraîneur et mon entraînement personnel », fait-il savoir.

Toutefois, rien ne pourrait l’empêcher de pratiquer sa passion, ce qui lui permet de rester à l’affût des nouvelles méthodes dans son enseignement aux jeunes patineurs.

D’ailleurs, un groupe d’adultes pourrait voir le jour au club baie-comois. « Ça va me permettre de sortir en gang pour compétitionner à l’extérieur », se réjouit M. Morin.

L’entraîneur-chef des Rapidos constate un gain en popularité pour le patinage de vitesse à Baie-Comeau. « Depuis les 6-7 dernières années, c’est de plus en plus populaire. On était 40 athlètes avant et cette année, nous étions 97 », témoigne celui qui caresse le rêve d’avoir une patinoire olympique dans la région un jour.

Pour la prochaine saison, le club Les Rapidos développe un nouveau projet avec la polyvalente des Rives. Les jeunes pourront pratique trois fois plus souvent le patinage de vitesse. « À défaut d’avoir un programme de sport-études, ça permettra de développer le club et d’amener les jeunes à leur plein potentiel », conclut Serge Morin.