Héma-Québec recueille des dons à Baie-Comeau

Georges Avoine se réjouit de la réponse des gens et rappelle qu’il est toujours temps de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Photo archives

La clinique de sang d’Héma-Québec à Baie-Comeau cette semaine s’annonce fructueuse avec déjà 451 donneurs qui ont pris rendez-vous sur un objectif de 450.

L’équipe d’Héma-Québec et l’armée de 50 bénévoles nécessaires seront en action les mercredi et jeudi 26 et 27 avril, au centre Laflèche.

« Comme organisateur pour la région, notre souhait était de 225 donneurs pour chaque jour », souligne Georges Avoine, responsable de la clinique au sein de la FADOQ de Hauterive, qui chapeaute l’événement depuis un an.

Les dons de sang par prise de rendez-vous existent depuis deux ans. La pandémie a entraîné cette nouvelle façon de faire et force est de constater que l’initiative est appréciée.

Il est toujours possible d’ajouter son nom aux donneurs en contactant Héma-Québec par téléphone au 1 800 343-7264 ou encore en ligne à hema-quebec.qc.ca.