50 000 $ pour soutenir le projet Nutinen nitapun

Une aide financière gouvernementale de 50 000 $ est versée au Conseil des Innus de Pessamit pour la réalisation du projet Nutinen nitapun.

« Je suis très fier d’annoncer cette aide financière. Cette initiative novatrice, qui met de l’avant la participation et l’engagement des jeunes dans leur collectivité, va sans aucun doute avoir de nombreux impacts positifs pour les membres du conseil jeunesse, dont l’optimisation de leur capacité d’agir et le développement de leur leadership », déclare le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Le projet Nutinen nitapun aura pour but de former un conseil jeunesse, rassemblant des membres âgés de 12 et 17 ans, en collaboration avec l’école secondaire de la communauté. Il élèvera l’implication de ces jeunes dans la communauté, grâce entre autres à des activités à la Maison des jeunes de Pessamit.

L’initiative est soutenue par le programme gouvernemental Mobilisation, développement et accompagnement des jeunes Autochtones.

M. Montigny a confirmé la nouvelle au nom de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais.

« Comme collectivité, nous avons un rôle déterminant à jouer pour appuyer la jeunesse, dans toute sa créativité et son audace, afin qu’elle puisse réaliser ses ambitions », souligne M. Lacombe.

Notons que dix autres projets ont été choisis à la grandeur du Québec dans le même programme de financement.