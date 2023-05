Michael Montigny accusé d’avoir fait souffrir un animal inutilement

Le Septilien Michael Montigny, qui a fait tristement sensation sur le web, après s’être filmé en train de pourchasser des orignaux à bord de son pick up, fera finalement face à la justice.

Les faits reprochés à l’homme d’une trentaine d’années remontent à août 2022. Il s’était filmé au volant, alors qu’il pourchassait de jeunes cervidés à bord de sa camionnette. Dans la vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux, il semble littéralement rouler sur l’une des bêtes à deux reprises.

Lundi soir, le Directeur aux poursuites criminelles et pénales lui a signifié un constat d’infraction en vertu de l’article 27 sur la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Il est accusé d’avoir pourchassé un gros gibier avec un véhicule.

Pour cette infraction, M. Montigny est passible d’une amende variant de 2 500 $ à 12 500 $.

Il dispose de 30 jours pour plaider coupable ou non coupable. Le cas échéant, l’affaire sera débattue devant les tribunaux.

Michael Montigny a également reçu une citation à comparaître pour une infraction au Code criminel canadien. Il est accusé d’avoir « fait souffrir inutilement un animal » en vertu de l’article 445.1.

Il devra se présenter en cours le 12 juin, au palais de justice de Sept-Îles.

La peine maximale pour cette infraction est de 5 ans d’emprisonnement.

À la suite des troublants événements, une pétition en ligne avait été lancée pour demander de rendre plus sévères les lois et peines en cas de violence sur les animaux. Plus de 177 000 signatures ont été récoltées.