O’Rivs Pub : « On est tombés en amour avec le spot«

Jean-Philippe Ouellet (à droite), chef exécutif et gestionnaire du O’Rivs Pub de Portneuf-sur-Mer et du Riviera Pub & Grill de Chute-aux-Outardes, pose en compagnie de Jason Jean (à gauche), directeur du O’Rivs Pub, et Frédéric Boucher, assistant directeur. Photo courtoisie

Le Riviera Pub & Grill prend de l’expansion en Haute-Côte-Nord avec l’ouverture, aux environs du 7 juin, du O’Rivs Pub dans l’ancienne Capitainerie à Portneuf-sur-Mer.

C’est par un concours de circonstances que Jean-Philippe Ouellet, gestionnaire et chef exécutif du restaurant de Chute-aux-Outardes, a vu se dessiner cette opportunité d’affaires.

« On s’est fait interpeller par une personne de là-bas, Jason (Jean, de Forestville), qui s’est fait offrir le restaurant parce qu’il n’y avait personne pour reprendre La Capitainerie. On est allés voir ça. On est allés rencontrer la municipalité, puis on est tombés en amour avec le spot », explique M. Ouellet, en parlant d’un cachet qui s’apparente à Old Orchard. « Moi, je voyais vraiment un beau pub de pêcheur dans cette place-là. »

Le bâtiment appartient à la municipalité. Jean-Philippe Ouellet l’opérera comme concessionnaire, selon le même principe qui lie la Ville de Baie-Comeau et le St-James au bar de l’eau.

L’homme d’affaires reconnaît que comme dans tout projet, il y a une part de risque, mais il est confiant que la clientèle sera au rendez-vous. Une entente d’un an a été signée avec la municipalité. « C’est sûr que le bail n’est pas signé à long terme. Présentement, c’est un essai », indique-t-il.

Ambiance et menu

Il y aura un peu du Riviera dans le O’Rivs Pub, que ce soit en termes d’ambiance ou de menu. « On vient vraiment avec un pub, l’ambiance. On veut que les gens viennent prendre une bière, manger une petite entrée, profiter de la mer », imagine M. Ouellet.

Il veut exploiter l’énorme potentiel du site de bord de mer, un côté qu’il n’a pas avec le Riviera, situé le long de la rue Vallilée à Chute-aux-Outardes.

« On a vraiment un concept pub de pêcheur, fruits de mer, ça va ressembler quand même (au Riviera), c’est la même nourriture, c’est le même chef qui fait la bouffe, ça va se ressembler, mais ça va être un concept un peu différent. Tu vas te retrouver. Si t’aimes Le Riviera, tu vas aimer ça, mais t’auras pas l’impression d’être à la même place ».

Le recrutement de personnel n’inquiète pas le concessionnaire, qui dit avoir reçu cinq CV tout juste après sa première publication Facebook.

Plan d’expansion

Le Riviera Pub & Grill a un plan d’expansion depuis que Jean-Philippe Ouellet a pris en main ses destinées. La pandémie a ralenti les choses, mais l’offre de la municipalité de Portneuf-sur-Mer lui permet de réaliser une première étape.

« Je te dirais qu’il y a d’autres (projets). C’est sûr que ce n’est pas fini. Il y aura d’autres Riviera dans le futur », conclut le restaurateur.